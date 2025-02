Forças de segurança apreendem 1,5 tonelada de cocaína e causam R$ 100 milhões de prejuízo às facções

Uma caminhonete Toyota Hilux SW4 preta, furtada em Cuiabá, foi recuperada em Rondonópolis (a 216 km da capital), na manhã deste sábado (15.2), pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e por policiais rodoviários federais, com apoio do programa Vigia Mais MT.

O veículo havia sido furtado no dia 5 de fevereiro, no bairro Jardim Cuiabá. Após a comunicação do crime, o Centro de Operações do Gefron iniciou o monitoramento pelas câmeras de segurança do Vigia Mais MT.

Durante as buscas, os policiais identificaram uma caminhonete com as mesmas características trafegando por Rondonópolis. A informação foi repassada à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a abordagem do veículo e do condutor.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a equipe constatou sinais de adulteração nos elementos identificadores da caminhonete, confirmando que se tratava do veículo furtado em Cuiabá.

O condutor relatou que levaria o automóvel até o Estado de Goiás. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis.

“Esta ação conjunta entre os policiais da PRF, Gefron e do programa Vigia Mais MT demonstra a importância da integração entre as forças de segurança para combater a criminalidade em Mato Grosso”, afirma o coordenador do Gefron, tenente coronel PM Manoel Bugalho.

Fonte: Governo MT – MT