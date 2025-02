Forças de segurança apreendem 1,5 tonelada de cocaína e causam R$ 100 milhões de prejuízo às facções

Dez alunas da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis (ETEC) foram selecionadas para participar do projeto de verão “Technovation Summer School for Girls”, da Universidade de São Paulo (USP), de forma virtual.

A iniciativa busca ensinar métodos inovadores e criar competências para a conceitualização, desenvolvimento e comercialização de aplicativos móveis (apps) que as ajudem a solucionar problemas da sua comunidade.

Através de parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), as estudantes participarão de encontros virtuais para debater os temas. As alunas são do segundo ano do Ensino Médio dos cursos técnicos em Administração e Edificações, e do primeiro ano do técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Recursos Humanos.

Participarão do programa as alunas Regiane Araújo Neves, Marianne Delmondes da Silva Resplandes, Hanaya Camila Alves de Souza, Ana Cristina Coelho Marinho, Kamilly Vitória Borges dos Santos, Maria Eduarda Alencar Mendes, Maria Eduarda de Oliveira Trentin, Emilly Karolay Caniza Lima, Mariana Larrosa de Silva e Ana Clara Ferreira dos Santos.

Durante o programa, as participantes aprenderão a transformar ideias em aplicativos, desenvolvendo habilidades em inovação, trabalho em equipe e comunicação. Além disso, serão incentivadas a competir no Technovation Girls, competição global de tecnologia.

Das 10 alunas, seis também foram selecionadas para participar do projeto de pesquisa e extensão “REBECA no Ensino Médio – Automação e Inovação com Arduino”, que conta com bolsas de iniciação científica júnior pela UFR, para estimular a presença de estudantes do ensino médio na universidade e a participação feminina nas áreas de Computação, Ciências, Engenharias e Matemática (STEAM). As bolsas têm duração de 12 meses, com o valor de 300 reais.

A coordenação do projeto será feita pela professora dra. Mara Dota, da UFR, e o professor Fabiano Taguchi, da ETEC Rondonópolis.

A diretora da ETEC Rondonópolis, Leila Aoyama, espera que a parceria entre a Escola Técnica e a Universidade Federal de Rondonópolis seja um estímulo para os estudantes prosseguirem na trajetória acadêmica. “Esse também será um projeto especial, pois incentiva a presença de mulheres nas áreas das ciências exatas e engenharia”, destacou.

O curso Technovation Summer School for Girls será online com encontros síncronos aos sábados, começando em 15 de fevereiro e concluindo em 19 de abril.

*Com supervisão de Téo Meneses

Fonte: Governo MT – MT