Forças de segurança apreendem 376 quilos de drogas e quatro armas de fogo; prejuízo ao crime de R$ 5 milhões

A Polícia Civil promoveu a 1ª Corrida da Core nesse sábado (29.11), no Parque Novo Mato Grosso. Organizado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. Para os participantes, o evento foi um sucesso.

Há mais de dez anos no universo da corrida, o atleta amador Reginaldo Duarte retornou este ano às participações em provas.

“Essa foi a minha quarta prova do ano e achei ela muito bem organizada, principalmente por ser a primeira edição. A questão do apoio aos atletas, a hidratação, alimentação, a camisa é bonita, um bom material e o percurso também, muito bem planejado. Gostei muito, foi bem bacana”, disse o corredor, que garantiu o 2º lugar na classificação geral, na modalidade 5 km, com o tempo de 18min21s.

A atleta amadora Yasmim Aguilera havia deixado de participar de provas, e retornou há sete meses. Ela conta que, desde que retornou, participou de algumas corridas de rua e alcançou o primeiro lugar na classificação geral da Corrida da Core, na modalidade 10 km.

“Minhas últimas provas foram todas de 5 km. A sensação de vencer essa de 10 km foi muito legal”, disse a atleta.

Ela também destacou a organização da prova. “Foi uma corrida muito boa. Foi tudo perfeito, toda estrutura, o percurso muito bom para os corredores, bem plano, muito bom mesmo, gostei muito”, enfatizou a atleta, com grande expectativa para as próximas edições.

Iniciante no universo da corrida, a atleta amadora Lorena Cristina Correia Santana também destacou a organização do evento. “Para uma primeira corrida foi bem emocionante, a equipe organizadora muito motivadora e organização excelente. Sinto que não vou parar só nessa corrida, senti um calor e uma emoção para competir muito grande. Sou mãe e não faço muitos exercícios, sou sedentária, mas me senti viva correndo e irei competir outras vezes”, contou a atleta.



Para o delegado e coordenador da Core, Frederico Murta, o sucesso da prova se deveu ao compromisso institucional que a Polícia Civil desenvolve em todas suas ações.

“A Polícia Civil busca sempre atender a população com excelência. Nossa prova procurou seguir esse mesmo viés”, enfatizou.

Segundo o delegado, o balanço da corrida foi bem positivo.

“Nós estamos bem satisfeitos com a realização do evento. Foi a primeira corrida da unidade. Grande evento da Core, da Polícia Civil. Tudo ocorreu dentro do planejado. A gente conseguiu vender todas as inscrições, a adesão foi bem alta, mesmo sendo no horário da final das Libertadores. Mas acabou dando tudo certo, o evento foi bem tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Estamos bem animados para o próximo ano! Que a gente possa repetir isso e entrar de vez para o calendário esportivo de Mato Grosso”, avaliou Murta.

Fonte: Policia Civil MT – MT