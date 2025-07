Forças de segurança apreendem 510 quilos de cocaína e causam prejuízo de R$ 15 milhões às facções criminosas

As forças de segurança de Mato Grosso, com apoio das equipes de Goiás, apreenderam, neste sábado (5.7), uma carga de 510 quilos de substância análoga à cocaína, que estava enterrada próximo de uma pista de voo clandestina, na zona rural do município de General Carneiro (a 455 km de Cuiabá). Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

Equipes do 2º Batalhão da PM, do 5º Comando Regional, receberam informações de que uma aeronave, vinda da Bolívia, teria pousado, na última quinta-feira (3.7), para descarregar uma grande carga de entorpecentes. Com base nos dados repassados por serviços de inteligência, equipes da Polícia Militar, em continuidade à Operação Tolerância Zero contra facções criminosas, deslocaram-se ao local com apoio de outras forças de segurança.

Durante as buscas, os policiais abordaram o suspeito manuseando vários fardos de cor verde, em um buraco no chão. Questionado sobre a denúncia, o homem relatou que seria o responsável por esconder a carga até o momento do transporte. As equipes ainda apreenderam uma caminhonete modelo S-10.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças para registro do boletim de ocorrência. A operação contou com o apoio da Polícia Federal (DRE-GO), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal de Goiás, TOR (PMGO), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Grupo de Apoio do 2º BPM, 29ª CIPM Força Tática, e dos Núcleos da PM de General Carneiro, Paredão Grande e Novo São Joaquim.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT