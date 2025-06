Forças de segurança apreendem 57 quilos de supermaconha e causam prejuízo de R$ 180 mil às facções criminosas

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) inicia, na próxima segunda-feira (30.6), o Mutirão Programa SER Família, com o objetivo de cadastrar novas famílias no programa de transferência de renda idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. A ação será realizada simultaneamente em todos os municípios de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras.

Em Cuiabá, na zona urbana, os atendimentos serão realizados até o dia 04 de julho, em cinco polos distribuídos por diferentes regiões da Capital: Ganha Tempo Ipiranga (Centro), Escola Professora Diva Hugueney Siqueira (bairro Aroeira), Ganha Tempo CPA, Escola Rafael Rueda (bairro Pedra 90) e Escola José de Mesquita (bairro Porto).

O mutirão também alcançará comunidades da zona rural da Capital, com atendimentos programados para os seguintes locais: Salão Paroquial da Igreja Católica do Distrito Coxipó do Ouro (8.7), Escola Estadual Filogônio Corrêa, Distrito da Guia (9.7) e Subprefeitura do Aguaçu (10.7). O objetivo é facilitar o acesso ao programa, especialmente às famílias que enfrentam dificuldades de deslocamento.

A partir de 12 de julho, o benefício do Programa SER Família, que antes era pago bimestralmente, passará a ser depositado todos os meses. Além disso, o valor do auxílio foi reajustado para R$ 150 por família, reforçando o compromisso com a segurança alimentar e a melhoria das condições de vida dos mato-grossenses.

Outra mudança importante é a ampliação dos critérios de elegibilidade: agora, podem se inscrever famílias com renda per capita mensal de até R$ 218, conforme atualização dos parâmetros do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A primeira-dama Virginia Mendes destacou o impacto social do programa e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade.

“O SER Família é muito mais do que um programa de transferência de renda. É um gesto de amor, um ato de empatia e esperança. Com esse programa, estamos transformando a realidade de milhares de famílias em Mato Grosso, promovendo oportunidades e dignidade. Meu coração se enche de gratidão ao ver o quanto podemos avançar quando o Governo e a sociedade caminham juntos”, declarou.

O Programa SER Família contempla diferentes públicos por meio de suas vertentes: SER Família, SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Indígena e SER Família Inclusivo.

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes Haagsma, reforçou a importância da iniciativa.

“Estamos levando o Estado até as pessoas que mais precisam. O mutirão é uma grande mobilização social para garantir que ninguém fique de fora. Com a ampliação do programa, é fundamental estarmos presentes em todos os cantos do estado, ouvindo, acolhendo e garantindo acesso ao direito básico de viver com dignidade”, disse.

O mutirão será conduzido por equipes técnicas da Setasc e das prefeituras, e também prevê o pagamento de incentivo financeiro aos profissionais que atuam diretamente no atendimento das famílias: R$ 320 para assistentes sociais, pedagogos e psicólogos, e R$ 150 para agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e orientadores sociais.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência, documento com foto, código familiar do Cadastro Único e certidão de nascimento, para o cadastro no SER Família Criança.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (65) 3613-5701, (65) 3613-5722, (65) 99233-0817 e e-mail: [email protected]

Fonte: Governo MT – MT