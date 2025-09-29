Forças de segurança apreendem mais de quatro toneladas de drogas e causam prejuízo de R$ 70 mi às facções criminosas

As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam mais de quatro toneladas de entorpecentes entre os dias 23 e 27 de setembro, em operações realizadas em diferentes municípios do Estado e no Amazonas. Também foram apreendidas aeronaves, veículos, armas de fogo e munições, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 70 milhões às facções criminosas.

As ações fazem parte das operações Tolerância Zero às Facções Criminosas, que reforçam o combate ao tráfico de drogas e a descapitalização de organizações criminosas por meio de grandes apreensões de bens e recursos. As operações contaram com a participação de policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira (FAB), e Polícia Militar do Amazonas.

O coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Manoel Bugalho, destacou a importância dos investimentos do Governo do Estado na estruturação das forças de segurança e no monitoramento das fronteiras.

“O Estado de Mato Grosso oferece apoio e estrutura robusta às forças de segurança, o que nos dá condições para realizar operações desse porte. O suporte do governador Mauro Mendes, do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, a dedicação dos nossos operadores, a integração entre as forças de segurança e a participação do cidadão, fortalecem o enfrentamento às facções e contribuem para a descapitalização desses grupos, garantindo mais segurança à população mato-grossense”, afirmou.

Principais ocorrências

No sábado (27.9), um homem e duas mulheres foram presos com mais de 200 quilos de cocaína na MT-265, em Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá), região de fronteira com a Bolívia. A apreensão da droga causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões às facções criminosas. Durante barreira na MT-265, entre as dezenas de veículos abordados, os policiais encontraram, em uma motocicleta Honda Bros e em um Fiat Strada, 188 tabletes de cloridrato de cocaína e 16 tabletes de pasta base.

Os suspeitos, veículos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron), da Polícia Civil, em Cáceres, para as providências legais de autuação dos criminosos e continuidade das investigações.

Na sexta-feira (26), o Gefron, a Polícia Federal, Ciopaer e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam um avião com 1 tonelada de cocaína, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). O prejuízo causado às facções criminosas é estimado em mais de R$ 28 milhões. A ação, que ocorreu em uma área rural próxima à divisa do município com Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), contou com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e equipes da Polícia Militar. Toda a operação também resultou na prisão de três traficantes em flagrante.

No mesmo dia, a Polícia Federal, Gefron, a Companhia de Operações Especiais (PM/AM) e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam cerca de 400 quilos de cocaína e skunk em uma área rural próxima ao município de Urucará, no Amazonas. A ação teve início após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de carregamentos de drogas. A partir daí, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação.

Com a aproximação das equipes, os criminosos abandonaram o local às pressas. A pronta reação dos policiais garantiu a apreensão de 13 fardos abarrotados de entorpecentes. Sem qualquer chance de remoção, a aeronave foi inutilizada pelos próprios agentes. As diligências seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo carregamento milionário.

Na quinta-feira (25), mais de 450 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Pontes e Lacerda durante uma operação entre o Gefron e Polícia Militar. A ação gerou um prejuízo às facções criminosas de quase R$ 9 milhões. Um homem foi preso em uma residência, onde foram encontrados 356 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, 95 kg de cocaína, um veículo Fiat Argo, uma espingarda de calibre 22 e cem munições.

Na quarta-feira (24), uma operação integrada causou um prejuízo de mais de R$ 8,4 milhões às facções criminosas em Pontes e Lacerda. Conforme balanço do Gefron, foram apreendidos mais de 920 tabletes de drogas, entre elas a supermaconha, cloridrato de cocaína, pasta base e haxixe. Também houve a apreensão de oito armas do tipo, fuzil, carabina, revólver e pistolas, além de mais de 230 munições.

Dois homens foram presos na ação com dois veículos, uma Toyota Hillux e um veículo Chevrolet Prisma que dava apoio aos suspeitos. Os policiais também apreenderam U$ 6,5 mil, equivalente a quase R$ 35 mil.

Na terça-feira (23), uma operação na BR-070, em Cáceres, resultou na apreensão de 53 quilos de cloridrato de cocaína em uma caminhonete S10. Um homem foi preso e levado para delegacia. Com a apreensão da droga, o prejuízo estimado as facções criminosas é de R$ 1,3 milhão.

Fonte: Governo MT – MT