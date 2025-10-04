Connect with us

MATO GROSSO

Forças de segurança de MT e RO apreendem 900 quilos de cocaína e causam prejuízo de R$ 16,2 mi às facções criminosas

Publicado em

04/10/2025

As forças de segurança de Mato Grosso e Rondônia apreenderam 900 quilos de pasta base de cocaína nesta sexta-feira (3.10), em uma área rural da cidade de Rolim de Moura (RO). Com a retirada deste entorpecente de circulação, o prejuízo estimado as facções criminosas é de R$ R$ 16,2 milhões.

A ação contou com o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) de Mato Grosso, Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON/PMRO), 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM/PMRO), Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQ/PMRO), Centro de Inteligência (CI/PMRO) e a Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO).

A apreensão foi resultado de um intenso trabalho de investigação e monitoramento, após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de grandes carregamentos de drogas.

A partir desse levantamento, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação que culminou na apreensão do entorpecente.

Todo o material apreendido foi encaminhado para delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Escola Estadual de Lucas do Rio Verde vence 4 categorias no Fetran 2025

Published

2 horas atrás

on

04/10/2025

By

A Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, de Lucas do Rio Verde, foi a vencedora da 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), em Mato Grosso, com o teatro “A Peleja da linha cortante na vila”. A cerimônia de premiação aconteceu nesta sexta-feira (3.10), no Teatro do Sesc Arsenal, em Cuiabá, com a presença de mais de 200 pessoas.

A programação da semana com a final do festival começou na segunda-feira (29.9), com a apresentação de grupos de estudantes, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Sorriso, entre outras cidades.

A 20ª edição percorreu por cinco regiões de Mato Grosso. Na etapa estadual, se apresentaram os grupos com os melhores espetáculos de cada etapa regional. Ao todo, foram 113 apresentações teatrais, envolvendo escolas municipais, estaduais, particulares, grupos culturais, projetos e escolas.

O grupo composto por 10 estudantes e duas professoras orientadoras, foi o destaque da noite conquistando quatro prêmios, são eles: melhor cenário, melhor maquiagem, melhor figurino e o mais cobiçado do festival, a melhor apresentação.

Para o Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o festival é importante para promover não só a criatividade das crianças com o teatro, como também para ensinar as boas práticas no trânsito.

“Todo ano o Estado está aí com parceria ao Fetran, com tantos estudantes da rede estadual participando. Fico feliz que o destaque dessa 20ª edição é uma escola pública estadual, isso mostra o compromisso e interesse dos estudantes em participar de todos os programas”, disse.

Sobre o Fetran

Evento promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Celebrando 20 anos, o Fetran apresenta uma edição especial. Os espetáculos teatrais abordam, de forma lúdica e educativa, temas ligados à segurança no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a vida.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Desenvolve MT oferece atendimento personalizado, orientações e simulações de crédito na Feira do Empreendedor Sebrae

Published

2 horas atrás

on

04/10/2025

By

A Desenvolve MT está participando da 14º Feira do Empreendedor Sebrae, evento que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. No estande da instituição, visitantes poderão conhecer as linhas de crédito disponíveis para diferentes segmentos empresariais, além de realizar simulações, tirar dúvidas e obter apoio técnico.

O objetivo da Desenvolve MT é claro, fortalecer o ecossistema empreendedor no estado, promovendo acesso a recursos financeiros justos e apoiando a inovação, a geração de emprego e o crescimento local. Em um cenário em que muitos negócios ainda enfrentam dificuldades para conseguir crédito, a atuação da agência na feira, reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso


Durante todos os dias do evento, a equipe da Desenvolve MT estará disponível no estande para atendimento presencial, orientações, simulações de crédito, apresentação de casos de sucesso e encaminhamentos. O objetivo é que os empreendedores saiam do evento mais preparados, com clareza sobre as possibilidades de financiamento e com acesso aos nossos serviços.

“Estarmos aqui é reafirmar o compromisso com quem empreende no nosso estado. Queremos facilitar o acesso ao crédito, tornar nossos produtos mais próximos, desburocratizar e apoiar ideias para transformar cidades e regiões. A Feira do Empreendedor é uma oportunidade de diálogo direto, de ouvir as demandas, de ajustar nossos instrumentos e de mostrar que a Desenvolve MT está ao lado do empreendedor mato-grossense”, afirma Mayran Beckmann, presidente da Desenvolve MT.


No estande, os empreendedores poderão conhecer linhas de crédito específicas para micro e pequenas empresas, para inovação, para expansão de negócios, projetos produtivos e outros segmentos estratégicos. Os agentes de crédito orientarão sobre requisitos, taxas, prazos e garantias, e poderão realizar simulações no local.

O empresário Moisés Rodrigues Fernandes, proprietário de uma empresa de construção, visitou o estande da Desenvolve MT em busca de informações sobre crédito. “Vim até o estande para tirar dúvidas, conhecer melhor e também agregar conhecimento. Já conhecia a Desenvolve MT pelo Instagram e, como estou em busca de crédito, aproveitei a oportunidade da Feira para conversar diretamente com a equipe. Foi uma forma de unir conhecimento e oportunidade”, destacou.


Já a empreendedora Nayara Cristine, que atua há cinco anos com vendas online no segmento casa, mesa e banho, ressaltou a importância de ter a Desenvolve MT próxima dos empreendedores. “Vim até o estande para obter mais informações e entender como funciona o crédito, porque é uma oportunidade muito boa para quem precisa dar uma engajada no negócio. Fiquei feliz em saber que em Várzea Grande também tem atendimento, e com certeza vou buscar mais orientações por lá”, afirmou.

A empreendedora Marivânia, de São José dos Quatro Marcos, também compartilhou sua experiência positiva com a instituição. “Tenho um espaço de lazer no meu município e peguei crédito na linha Mulher Empreendedora da Desenvolve MT. Foi uma experiência maravilhosa, que me ajudou muito na melhoria do meu espaço e trouxe resultados significativos”, contou.


A 14ª Feira do Empreendedor Sebrae é considerada o maior evento de empreendedorismo do estado, reunindo expositores de diversos segmentos, além de uma programação com palestras, capacitações e rodadas de negócios. Os visitantes encontram no espaço soluções em inovação, gestão, marketing, finanças, além de produtos e serviços voltados para quem deseja abrir, ampliar ou fortalecer seu negócio. A Feira é um ambiente pensado para conectar ideias, gerar oportunidades e impulsionar o empreendedorismo em Mato Grosso.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT

Segurança

SEGURANÇA04/10/2025

Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
SEGURANÇA04/10/2025

Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
SEGURANÇA04/10/2025

Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres

Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

