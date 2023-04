Forças de Segurança prendem mais um suspeito de participação no ataque em Confresa

Para Éder Marquis, prefeito de Arenápolis, que sedia a etapa da região Médio Norte, receber os Jogos Mato-grossenses no município concretiza os sonhos de todos os envolvidos na educação e no esporte.

“Depois de 20 anos, Arenápolis volta a ser sede dos Jogos, é uma emoção muito grande. Agradeço imensamente ao governador Mauro Mendes e ao secretário Jefferson da Secel, ao secretário David, por nos dar essa oportunidade. E quero agradecer também o empenho dos servidores da Prefeitura para a realização do evento, aos estudantes participantes e a seus pais pela confiança e por acreditarem na força do esporte”, celebrou o prefeito municipal.

Em Arenápolis, a solenidade de abertura oficial aconteceu no estádio municipal Moça Bonita e contou com a presença da população, secretários municipais e vereadores do município, autoridades da região, além das delegações esportivas formadas por estudantes e comissões técnicas. As competições prosseguem até a próxima quarta-feira (26.04) nas quadras das Escolas Filinto Muller, Alfredo Granja e Duílio Braga, e do ginásio José Marcos dos Santos.

Em Alta Floresta, a população, autoridades locais e da região prestigiaram o início dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis no ginásio municipal Geraldo Ramos ‘Pezão’. A etapa regional Norte, que ocorre no município, também vai até a próxima quarta-feira (26.04), com partidas realizadas nas escolas Benjamim de Pádua, Cecília Meireles, Marines de Fátima e Jaime Veríssimo de Campos, no ginásio Chico da Brahma e na quadra da Casa Pinardi.

“Somos muito gratos aos municípios de Alta Floresta e Arenápolis por sediarem as competições, aos municípios que realizaram suas etapas municipais e trazem suas equipes às fases mato-grossenses, e aos mais de 30 mil atletas que vamos envolver até o final das etapas estaduais. Agradecemos a todos os envolvidos, prefeitos, secretários municipais, treinadores e famílias, pela parceria que fortalece o esporte por todo o Estado”, ressaltou o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

As etapas regionais

Nas fases regionais, as equipes e seleções disputam os títulos de campeãs da região para garantir vaga em suas respectivas etapas estaduais, que serão realizadas no mês de julho. Estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções. Ambas competições contam com equipes masculinas e femininas.

Mais de 1.200 estudantes competem na fase regional Norte, sediada em Alta Floresta. O evento reúne 51 equipes nos Jogos Escolares e, outras 62 seleções municipais, nos Jogos Estudantis, que representam os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

Cerca de 800 estudantes da região Médio Norte participam da etapa regional em Arenápolis. São 31 equipes nos Jogos Escolares e mais 47 seleções municipais nos Jogos Estudantis, representando os municípios de Acorizal, Arenápolis, Barra do Bugres, Denise, Diamantino, Jangada, Nobres, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Rosário Oeste, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

As fases regionais das dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis envolvem as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Para as modalidades individuais, as competições promovidas pela Secel começam na fase estadual, que será realizada no início de julho, abrangendo atletismo, badminton, ginásticas, lutas marciais, natação, dentre outras.