Forças de segurança prendem suspeito por homicídio em Rondonópolis

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis prenderam, nesta segunda-feira (23.6), um homem de 40 anos, suspeito pelo homicídio de Maria Selma Rocha dos Anjos, de 51 anos, sua vizinha. A vítima foi encontrada morta neste domingo (22), atingida por golpes de barra de ferro.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher ligou para a PM e afirmou que seu ex-marido estava fazendo ameaças, além de ter mostrado imagens de uma mulher nua morta, que supostamente teria sido assassinada por ele. A comunicante também relatou que teria reconhecido a vítima como sua vizinha.

Os policiais se deslocaram até o endereço da residência da vítima e foram recebidos pelo marido de Maria Selma, que revelou ter saído pela manhã para trabalhar e que não sabia do paradeiro de sua esposa.

Ainda nas diligências pela região, os militares receberam informações de que Maria Selma havia sido vista com um homem, suspeito do crime. Na continuidade das buscas, os policiais foram até uma residência vazia, onde os cômodos estavam limpos e com forte odor de veneno.

A PM também verificou manchas de sangue na parede e fez buscas no quintal da casa, encontrando o corpo da mulher embaixo de uma lona, apenas com os pés de fora. Equipes da PJC e Politec foram acionadas para os procedimentos cabíveis e identificaram que a vítima estava amordaçada, com muitas lesões pela cabeça e vestindo apenas um sutiã.

Diante do encontro do cadáver, as polícias Militar e Civil continuaram o trabalho das diligências e, na manhã de segunda-feira (23), receberam informações sobre o local de trabalho do suspeito, visto com a vítima no dia anterior.

No local, o homem foi abordado e confessou o homicídio, não informando a motivação do crime. Ainda com ele, as forças policiais apreenderam dois celulares, sendo um aparelho de propriedade de Maria Selma. Na sequência, os policiais retornaram ao local do crime e, com indicação do homem, apreenderam a barra de ferro, que foi utilizada no homicídio.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer. Ele foi identificado com 14 passagens criminais por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, entre outros.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Judiciária Civil.

Fonte: PM MT – MT