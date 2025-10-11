SEGURANÇA
Forças de segurança se unem em combate à exploração sexual infantil e à poluição sonora em Nova Xavantina
As forças de segurança de Mato Grosso realizaram, na noite dessa sexta-feira (10.10), em Nova Xavantina, a Operação Infância Segura, e uma ação conjunta contra a poluição sonora, que levou à condução da proprietária de um estabelecimento comercial da cidade para a delegacia.
Participaram das ações equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.
Infância Segura
A operação teve o objetivo de combater a exploração sexual infantil e o fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.
Foram realizadas fiscalizações em estabelecimentos comerciais, ações de orientação preventiva e adoção de medidas administrativas e criminais por parte das forças de segurança pública e dos órgãos de proteção à infância e juventude.
O delegado Flávio Leonardo destacou que ações como esta ocorrerão de forma contínua e estratégica, visando a proteção integral de crianças e adolescentes, e frisou a importância de a comunidade participar das ações com denúncias.
“A Operação Infância Segura reflete o compromisso das instituições envolvidas com a defesa dos direitos da criança e do adolescente, reafirmando a prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, disse o delegado.
Poluição sonora
Durante as diligências nessa sexta-feira (10), foi constatado que o equipamento de som de um estabelecimento comercial estava sendo utilizado em volume muito acima dos limites permitidos pela legislação, causando intenso incômodo e risco à saúde da vizinhança.
Diante da situação, os policiais realizaram a apreensão do aparelho de som e a proprietária do local foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuada pelo crime de poluição ambiental.
O delegado Flávio Leonardo destacou que a ação tem caráter preventivo e repressivo, visando não apenas a responsabilização de infratores, mas também a preservação da tranquilidade e do bem-estar coletivo.
“A perturbação causada por sons em níveis excessivos configura grave ofensa ao meio ambiente urbano e à saúde pública, razão pela qual as forças de segurança têm intensificado as fiscalizações”, afirmou o delegado.
O delegado também frisou que denúncias relacionadas a crimes ambientais podem ser repassadas à Polícia Civil ou à Polícia Militar, inclusive de forma anônima, contribuindo para a construção de uma comunidade mais segura e consciente.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil fecha boca de fumo que funcionava em ferro-velho em Cáceres
A Delegacia de Cáceres deflagrou, nessa sexta-feira (10.10), a Operação “Cortina de Ferro”, que resultou na prisão de dois homens, de 20 e 43 anos, e na apreensão de entorpecentes prontos para comercialização.
A operação foi deflagrada após a Polícia Civil receber diversas denúncias de que um ferro-velho de Cáceres estava tento intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas.
A equipe da Delegacia de Cáceres deu início às investigações, que apontaram que o ferro-velho servia como fachada para a venda de drogas.
Nessa sexta-feira (10), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, os policiais civis localizaram porções de drogas já fracionadas, prontas para a venda, além de materiais utilizados na atividade ilícita.
O proprietário do estabelecimento, de 43 anos, que também é dono dos entorpecentes, foi encontrado em outra localidade e preso em flagrante. O homem que fazia a guarda do local, de 20 anos, também foi preso.
Com os suspeitos, os policiais apreenderam ainda objetos e materiais que indicam vínculo com uma facção criminosa, fato que continua sob investigação pela Polícia Civil.
A operação recebeu o nome de “Cortina de Ferro” justamente porque o ferro-velho era utilizado como cortina para encobrir as atividades de tráfico que ocorriam no local.
“A Polícia Civil de Mato Grosso reforça o compromisso com o combate às facções criminosas e agradece o apoio da população pelas denúncias que têm contribuído para desarticular pontos de venda de drogas. Mato Grosso é tolerância zero contra o crime”, afirmou o delegado Mauro Apoitia.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia civil prende autor de roubo e extorsão qualificada contra motorista de aplicativo
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, nessa sexta-feira (10.10), um homem, de 25 anos, suspeito de roubo e extorsão qualificada contra um motorista de aplicativo, de 59 anos.
O crime ocorreu na madrugada dessa sexta-feira, em Várzea Grande. Por volta das 3h30, o motorista de aplicativo foi abordado por dois criminosos armados, no bairro Nova Suíça, que anunciaram o roubo e subtraíram o veículo VW Voyage, aparelho celular, documentos e cartões bancários da vítima.
Em seguida, os assaltantes mantiveram a vítima sob cárcere por aproximadamente uma hora, conduzindo-a pela Estrada da Guarita.
Durante o trajeto, sob ameaça, os assaltantes exigiram senhas bancárias e realizaram transferência via Pix. Após abandonarem a vítima na avenida Mário Andreazza, fugiram com o veículo roubado.
Prisão
Após investigações, a equipe da Derf-VG localizou e prendeu em flagrante um dos autores do crime. O veículo roubado também foi recuperado e restituído à vítima, que reconheceu os assaltantes.
O preso foi autuado em flagrante por roubo majorado e extorsão qualificada, crimes graves e hediondos, e o delegado Márcio Portela representou pela conversão da prisão para preventiva devido à gravidade dos fatos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
