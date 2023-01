Forças de segurança seguem atuando na BR-163; trechos em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum foram desbloqueados

O governador Mauro Mendes se manifestou neste domingo (08.01) sobre os atos de vandalismo em Brasília (DF):

“Lamentamos e repudiamos os atos de vandalismo ocorrido neste domingo em Brasília. A livre manifestação é um direto constitucional, desde que exercida com respeito as leis e a Constituição. Informo que em nosso estado as forças de segurança estão mobilizadas e não irão tolerar atos semelhantes ou bloqueios de rodovias. Qualquer obstrução será coibida com rigor e imposta todas as sanções legais”, afirmou o governador.

Fonte: GOV MT