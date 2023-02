Forças integradas de segurança comemoraram os 23 anos de fundação da Guarda Municipal de Várzea Grande

Projeto visionário e que se tornou realidade em 23 de fevereiro de 2000, recebe o reconhecimento de todas as corporações que atuam no Sistema Único de Segurança. Dessa união e parceria surge uma cidade e uma população mais protegida

MARIANNA PERESA – Guarda Municipal de Várzea Grande completou ontem (23), 23 anos de criação. Nesse legado de mais de duas décadas de atuação preventiva e ostensiva em prol da segurança da cidade e de sua população, a primeira força municipal de segurança criada em Mato Grosso, reforça no dia-a-dia que é possível realizar um trabalho de união e parceria com as demais forças de segurança. Reconhecimento, expertise, referência e dedicação são termos que marcam o novo momento que a GM/VG começa a vivenciar.

Para comemorar mais um ano de atuação, a secretaria de Defesa Social de Várzea Grande – pasta a qual á GM está vinculada – preparou uma manhã de confraternização entre todos os agentes de segurança em atuação no Estado e ainda um momento de reconhecimento públicos aos agentes municipais que mais destacaram ao longo do ano passado dentro da rotina operacional da Guarda Municipal.

Os agentes de proteção do cidadão homenageados foram os GMs: Laurindo, Alan Kardec, Plínio, Duarte, Ferreira, Júlio César, Mauro, Silva Neto, Ramos, Lesso, Fraulen, Inês e Tertuliano. Como definiu o subcomandante da GM/VG, Alexander Ortiz, todos se destacaram pelo bom desempenho, “no entanto, cada um ali representava toda a GM. Todos simbolizaram a dedicação e esforço diário, levando o nome da Guarda Municipal seja dentro ou fora do horário de serviço. Nosso papel é o de proteger o cidadão e para isso, cada um de nós enfrenta sol, chuva, calor, sem se importar, pois como reforço, estamos para servir de forma digna e amparada sempre pela lei”.

Logo após o reconhecimento dos 13 GMs homenageados, o secretário de Defesa Social, Alessandro Ferreira da Silva –que é Coronel Reformado da Polícia Militar de Mato Grosso – fez um balanço rápido da atuação da GM no ano passado. Foram registradas 4.282 ocorrências, saldo que representa uma queda anual – ante ao ano anterior – de 50%. “A queda reflete a atuação ostensiva e preventiva da Guarda Municipal de Várzea Grande, presença essa que amplia a sensação de segurança em nossa cidade”.

Ele fez questão de lembrar que a GM/VG é a primeira guarda cidadã instalada em Mato Grosso e a primeira a operar uniformizada e armada. “Somos referência para as novas GMs que foram paulatinamente sendo implantadas em Mato Grosso como a de Lucas do Rio Verde e de Sorriso e agora, estamos dando apoio e suporte à implantação da corporação em Cáceres”, anunciou.

Também com orgulho, o secretário frisou que o trabalho da GM/VG é totalmente integrado as forças de segurança, sejam elas do Estado ou da União. “Integramos os Sistema Único de Segurança e unimos forças junto à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, às Forças Armadas e a Polícia Judiciária Civil. O suporte da GM pode ser solicitado atrás do Ciosp, ou dentro do território de Várzea Grande por meio do telefone 153, que cai diretamente na nossa central aqui na sede da GM/VG”.

Ainda fazendo um balanço da performance da GM/VG, o titular da Pasta fez questão de dizer que em apenas dois anos da gestão do prefeito Kalil Baracat, a corporação – hoje formada por 135 homens e mulheres – recebeu diversos treinamentos, capacitações. “Estamos indo para quinta turma de formação para uso de armamento letal, como pistolas automáticas. Todos que passaram pelos cursos estão capacitados e credenciado ao uso de armas. Fora isso, temos ainda dentro da gestão do prefeito a real política de valorização dos agentes. Dos 135 GMs em atividade, 87 foram promovidos e 44 tiveram a progressão automática da carreira. Temos de avançar sim, o estatuto está sendo redefinido e modernizado, precisamos realizar um concurso público e ampliar a formação sempre. Mas com muita segurança e orgulho digo que dentro de um sistema de segurança integrada, como esse em que fazemos parte, dificilmente encontramos um Município que atue de maneira respeitosa, parceria e efetiva como a Guarda Municipal de Várzea Grande”.

RECONHECIMENTO – A solenidade de aniversário – que teve até bolo e parabéns – foi prestigiada pelo alto comando militar de Mato Grosso responsável por companhias instaladas na cidade. O comandante do 2º Comando Regional, o Tenente Coronel José Nildo, fez questão de dizer que nunca houve concorrência entre a Polícia Militar de Mato Grosso e a Guarda Municipal de Várzea Grande. “A PM é grata a GM/VG por contar com essa parceira em Várzea Grande. Sempre há soma de esforços para a prestação de um serviço eficiente à sociedade. Hoje só posso estar aqui para renovar o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso com a Guarda Municipal de Várzea Grande”.

O comandante da Guarda Municipal, o GM Alisson Baracat, frisa que a corporação é um espelho da gestão municipal e um dos entes públicos que mais se aproxima da população, em função de sua atuação ‘diuturna’ nos bairros. “O reconhecimento da atuação da GM confirma que nosso trabalho está alinhado com esta gestão. Todos estamos focados em trabalhar muito pela população várzea-grandense”. Ainda como fez questão de pontuar, mais que um trabalho ostensivo ao lado das forças de segurança, a GM/VG tem um forte braço social que atua na educação para o trânsito, no combate às drogas, no incentivo à prática desportiva e no amparo social à população. “O teatro de fantoches, o judô da Guarda, o pedal da Guarda e a patrulha Maria da Penha são ações institucionalizadas pela GM e que têm um alcance e um resultado incomensurável junto aos várzea-grandenses”.

Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Denival Rodrigues Galibert – Sargento Galibert (UB) – destacou que a GM/VG “anda ombro a ombro junto com a Polícia Militar e que essa parceria só rende bons resultados à segurança pública estadual”.

HISTÓRIA – A Guarda Municipal de Várzea Grande começou a ganhar forma ainda em meados de 1999. Naquela época, o então prefeito da cidade e hoje senador, Jayme Campos, buscou a expertise de grandes nomes da PM/MT para estruturação da primeira guarda cidadã de Várzea Grande. Além do apoio maciço da Polícia Militar, a prefeitura contou com o esforço e dedicação da então diretora do Fórum municipal, a desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, hoje vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chamada de ‘Madrinha da Guarda Municipal’. “A Guarda Municipal é um case de sucesso. A sinergia de trabalho entre a nossa Guarda e PM é única e realiza um trabalho fundamental”, destacou. Ela disse ter muito orgulho de ter atuado para a criação da GM.

Ainda fez questão de lembrar que durante o primeiro processo eleitoral, após a implantação da GM/VG – pleito de 2000 – como diretora do Fórum de Várzea Grande, ela dispensou o apoio do exército, das tropas militares, e deixou a segurança das urnas eletrônicas sob a responsabilidade da GM/VG. “Findamos esse processo eleitoral sem qualquer questionamento acerca de sua lisura e com integral apoio da Guarda Municipal.

Já o patrono da GM/VG, o senador Jayme Campos, ratificou seu apoio à corporação e se comprometeu a buscar meios, recursos e apoio para construção da sede própria da GM/VG, ingresso de pelo menos mais 100 agentes municipais de segurança {por meio de concurso público}, como também de novos armamentos. “A GM nasceu para ser parceira da Polícia Militar e para diminuir as lacunas deixadas pela deficiência de políticas públicas voltadas à segurança. Estruturada e valorizada, a GM/VG se volta ao trabalho preventivo de segurança pública”.

Resgate histórico feito pelo jornalista Wilson Pires de Andrade, lembra que a Lei municipal nº 2.142/2.000, tornou a Guarda Municipal de Várzea Grande uma realidade, na gestão do então prefeito Jayme Campos e do Cel. PM Walter de Fátima Pereira como primeiro comandante.

Várzea Grande foi o primeiro município de Mato Grosso a criar sua Guarda Municipal, com amparos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de Mato Grosso. Suas atividades estão divididas em serviços operacionais e serviços de trânsito.

Prevê, além da proteção dos bens de domínio e uso do poder público, o apoio na proteção dos serviços executados pela Prefeitura e nas funções de policiamento preventivo e ostensivo de segurança pública. Atua como agente da autoridade de trânsito e na segurança das escolas da rede municipal de ensino.

Os serviços operacionais são compostos por atividades de proteção do patrimônio público (bens, serviços e instalações), apoio à Polícia Militar e Polícia Civil nas ações de segurança pública, colaboração de execução de segurança e orientação em eventos públicos. Participa também da elaboração do planejamento para prevenção, preparação e resposta a ocorrência de desastres, defesa do meio ambiente e em apoio aos órgãos competentes.