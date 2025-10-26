Forças policiais apreendem 103 kg de drogas e geram prejuízo de R$ 2,3 milhões às facções criminosas

Operação das forças policiais em uma chácara na comunidade São Pedro, próximo ao distrito de Vila Cardoso, no município de Cáceres (220 km de Cuiabá), resultou na prisão de um homem e apreensão de 103 quilos de drogas, sendo 52 kg de cocaína e 51 kg de pasta base, além de uma caminhonete da marca Fiat, modelo Strada, e uma motocicleta Honda, do modelo Tornado.

Essas apreensões geraram um prejuízo de R$ 2,3 milhões às facções criminosas e prenderam um suspeito que já tem duas passagens criminais pelo mesmo crime, ou seja, tráfico de drogas.

O trabalho dos policiais na região teve início nas primeiras horas da manhã deste sábado(25.10), e se estendeu até o início da noite. Durante a abordagem, o homem preso disse que era responsável somente pela guarda da droga na chácara.

As equipes policiais chegaram no local das apreensões a partir da troca de informações por equipes das agências de inteligência policial do Gefron, PF de Cáceres e Polícia Militar de Barra do Garças.

As drogas, divididas em 100 tabletes e armazenadas em quatro sacos, estavam escondidas em uma área externa, no fundo da propriedade rural. O suspeito, os entorpecentes e os veículos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres para as demais providências.

Denúncias

A população pode contribuir com as ações do Gefron na repressão ao tráfico de droga pelos telefones: 08006461402. Também no contato direto com a base da unidade de fronteira, (65) 3325-1402, e o WhatsApp (65)99668-7655.

Fonte: Governo MT – MT