Formação do Preço de Venda é o tema da próxima oficina que será realizada na Sala do Empreendedor no dia 24

Aos interessados em aprender as técnicas de como tocar violão, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer informa que estão abertas as inscrições para novas turmas dos cursos que integram o Projeto Cuiabá Sonoro como violão, flauta, viola de cocho e viola caipira.

De hoje (15) até 31 de maio ,de forma gratuita, pessoas de todas as idades que queiram aprender ou aperfeiçoar as habilidades musicais, é uma grande oportunidade. As aulas serão ministradas no Espaço Silva Freire, local esse em que estão sendo realizadas as matrículas.

O projeto foi criado em 2020 e em razão da pandemia do Coronavírus, as atividades foram suspensas e foram retomadas no final do mês de novembro de 2022. As turmas são divididas em dois períodos, pela manhã (das 9 às 11h) e a tarde (14h às 16h), às segundas e quartas-feiras. Ao todo são ofertadas 20 vagas para cada turma. As aulas começam na primeira quinzena de junho.

“Esse é mais um projeto que reforça o compromisso da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro com a valorização cultural e incentivo à musicalidade”, disse o secretário-adjunto de Cultura, Justino Astrevo.

Para mais informações, o telefone para contato é 65-99277-9994.

O espaço Silva Freire está situado à Rua Um Jardim Buriti – Jardim Nossa Sra. Aparecida, Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT