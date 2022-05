Formada 1ª turma do Curso Técnico em Agronegócio no polo do Senar/SC de Lages

A primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), no polo de Lages, colou grau no último fim de semana. Em parceria com o Sindicato Rural do município, o ato na sede da Associação Empresarial (ACIL) reuniu familiares e autoridades para formar a turma com 26 novos profissionais.

Denice Evanete de Castro, 45 anos, estava radiante durante a colação de grau. Ela destacou que saiu da cidade para morar no campo em busca de qualidade de vida e encontrou no Senar/SC uma forma de buscar aperfeiçoamento profissional para investir em seus negócios. “Procurei o Senar/SC porque além do conhecimento teórico possibilita aprender na prática também. Todas as capacitações do Senar que participei abriram portas e não foi diferente com o curso técnico”, afirmou a empreendedora que está abrindo uma agroindústria com produtos da região.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC José Zeferino Pedrozo conduziu a solenidade e salientou a satisfação em formar mais uma turma de um curso que se destaca no Estado e em todo o País. “Manifesto o orgulho em perceber que vocês aproveitaram essa oportunidade de qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Gostaria de cumprimentar os formandos e contar que constantemente recebemos relatos de egressos que se destacam em suas atividades, sejam em suas propriedades ou empresas, entidades e cooperativas do setor. Com certeza aqui em Lages não será diferente, pois há muitas oportunidades e vocês estão preparados para os desafios da profissão”.

O presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Cicero Neves Pamplona, enalteceu a importância da formação para a carreira profissional dos novos técnicos e para fortalecer o setor. “Sabemos que a forma mais eficiente para crescer é por meio da educação. Sempre vimos a educação como a solução para os problemas da sociedade e, por isso, ficamos extremamente honrados com essa formatura. Também gostaria de dizer que a primeira turma ligada ao agronegócio é muito importante porque o equilíbrio de uma sociedade passa pelo setor produtivo e, por isso, é fundamental haver pessoas capacitadas trabalhando”.

A coordenadora da formação técnica do Senar/SC, Kátia Zanela, expressou o quanto é gratificante formar essa primeira turma do curso no município. “A partir de agora essa turma se somará aos demais profissionais já formados e que estão fazendo a diferença em nosso Estado. É um orgulho saber que estão levando o diploma com a marca do Sistema Faesc/Senar-SC para atuar na gestão de propriedades e empresas do agronegócio. Parabéns aos novos técnicos em agronegócio!”

O evento também contou com a presença do prefeito de Lages Antonio Ceron, da supervisora Regional do Senar/SC Stephanye Fanton, da coordenadora Regional de Educação Maria de Fátima Daboit Costa Ogliari, entre outras lideranças locais, professores e profissionais envolvidos no curso, além de familiares dos formandos.

CONHEÇA OS NOVOS TÉCNICOS EM AGRONEGÓCIO