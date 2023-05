Fortalecimento do diálogo: Presidente do Tribunal de Justiça se reúne com diretoria da OAB de Sinop

A presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva se reuniu com a diretoria da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Sinop, durante a passagem do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça, realizado entre os dias 15 a 20 de maio, no município. A desembargadora foi recebida pela presidente da Subseção, Xênia Guerra, pela presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso e por advogados dos municípios de Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, União do Sul e Vera atendidos pela subseção. A presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva se reuniu com a diretoria da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Sinop, durante a passagem do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça, realizado entre os dias 15 a 20 de maio, no município. A desembargadora foi recebida pela presidente da Subseção, Xênia Guerra, pela presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso e por advogados dos municípios de Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, União do Sul e Vera atendidos pela subseção.

A agenda também foi acompanhada pela vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Erotides Kneip, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva e pelo presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mário Kono. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso também participou da agenda.

O fortalecimento do diálogo foi a tônica da visita, que marcou a primeira agenda em comitiva ao interior do Estado realizada pela desembargadora Clarice Claudino, desde sua posse em janeiro deste ano. O movimento do Judiciário de se dirigir ao encontro da sociedade para juntos ampliar o diálogo e garantir de forma harmônica, a prestação de serviços de excelência ao cidadão, faz parte do perfil de construção participativa de resultados, estimulado pela presidente.

A desembargadora Clarice Claudino, enfatizou o empenho do Poder Judiciário em promover o diálogo franco e aberto, e conclamou a classe no sentido de envidar esforços para o uso de métodos consensuais de resolução de conflitos, evitando assim, a super judicialização de casos e o acúmulo de processos que aguardam pela decisão do Judiciário.

“Estar em Sinop, para mim, é sempre um motivo de muita felicidade. É uma comarca pela qual nutro um amor imenso e tenho aqui amigos queridos. Para quem não sabe, fui a primeira juíza titular da comarca de Sinop, há 33 anos. E estar aqui, nessa visita tão afetuosa e cheio de carinho à Ordem dos Advogados tem uma simbologia muito forte e marca a união que temos construído, onde cada um dos segmentos do sistema de justiça é um elo dessa grande corrente de harmonia, sendo a OAB um dos elos mais especiais que temos. Nós temos muito mais em comum, do que diferenças. Conhecemos suficientemente as dores, as alegrias e as esperanças de cada um, e por isso estamos aqui com muita humildade, nesse processo de escuta, onde viemos oferecer o nosso elo para que venham juntos nessa cruzada de fortalecimento do sistema de justiça”, pontuou.

A presidente da Subseção de Sinop, Xênia Guerra definiu como produtiva a reunião e destacou o empenho do Poder Judiciário em se manter receptivo às demandas da classe.

“A OAB tem uma grande relação de respeito com o Poder Judiciário, onde sempre tivemos nossas demandas muito bem recebidas, e a presença da desembargadora Clarice, na sede dos Advogados de Sinop somente reafirma a disposição do Poder Judiciário em estar presente e de ouvidos atentos às demandas da classe. A desembargadora assumiu a gestão há poucos meses e tem apresentado vários projetos no interior de Mato Grosso. Para Sinop é um privilégio receber a primeira edição do projeto ELO, que reúne 19 municípios para a oferta de serviços e atendimento à população. Esse movimento da desembargadora que se dispõe a vir até a Casa da Advocacia para ouvir seus conclames, somente reforça seu perfil conciliador que busca na união, o melhor caminho para a construção”, defendeu Xênia.

Os juízes auxiliares da presidência, Viviane Brito Rebello, Túlio Duailibi Alves de Souza e Jones Gatazz, os juízes auxiliares da vice-presidência Gerardo Humberto Alves Silva Júnior e Paulo Márcio Soares de Carvalho, e os juízes auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça, Emerson Cajango, Eduardo Calmon e Lídio Modesto, e a diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euzeni Paiva de Paula também participaram da visita.

Nupemec – Durante a agenda, o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Poder Judiciário, desembargador Mário Kono se reuniu com a Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de Sinop. O desembargador ouviu sugestões sobre melhorias no atendimento realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), além de esclarecimentos sobre procedimentos judiciais, entre outras demandas.

#ParaTodosVerem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem:fotografia colorida registrando o evento na OAB. Em primeiro plano aparece os participantes que estão sentados assistindo o evento. Ao fundo autoridades que compõem o dispositivo de honra.

Naiara Martins/ Fotos Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT