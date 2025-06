Fórum da Agricultura Familiar e Turismo Rural será destaque na FIT Pantanal

O Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural do Vale do Rio Cuiabá tem início nesta quinta-feira (5.6), às 7h, com o credenciamento dos participantes.

As palestras serão realizadas até o dia 7 de junho, no Auditório das Flores, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento integra a programação da Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural (FEAFTUR), dentro da programação da FIT Pantanal 2025, uma realização do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assisténcia e Extensão Rural (Empaer), com apoio do Sebrae.

A iniciativa tem como objetivo promover o debate e a construção de propostas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e do turismo rural na região do Vale do Rio Cuiabá, reunindo gestores públicos, produtores, pesquisadores, técnicos, lideranças comunitárias e representantes do terceiro setor.

Durante os dois primeiros dias, o fórum será dividido em painéis temáticos e rodas de conversa que abordarão desde a caracterização do território, infraestrutura, logística e sustentabilidade hídrica, até políticas públicas, geração de renda, turismo rural, agroindústrias e associativismo.

No sábado (7.6), o encontro será encerrado com a apresentação dos resultados das discussões e a construção colaborativa do relatório final. A programação também inclui a leitura da “Carta do Fórum”, que reunirá os principais encaminhamentos e propostas para o fortalecimento territorial da agricultura familiar.

FIT Pantanal

A abertura da FIT Pantanal 2025 acontece nesta quinta-feira (5.6), às 17h, no Centro de Eventos do Pantanal, com programação até o dia 8 de junho. A entrada é gratuita e a agenda é ampla e estratégica, voltada à valorização do turismo sustentável, ao fortalecimento da agricultura familiar e à integração regional em Mato Grosso. Com o tema “Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável”, o evento contará com rodadas de negócios, fóruns, oficinas, palestras, feiras, programação artística e cultural, além da rica gastronomia regional.

Fonte: Governo MT – MT