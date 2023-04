Fórum de Brasnorte divulga resultado final de processo seletivo para credenciamento de conciliador

A juíza substituta e diretora do Foro de Brasnorte (município a 587 Km ao Norte de Cuiabá), Lucélia Oliveira Vizzotto, tornou público o gabarito definitivo e o resultado final do processo seletivo para credenciamento de conciliadores daquela comarca. Apenas uma candidata, Vitória de Paula Meira, foi aprovada, por obter mais de 50% de acertos na prova objetiva. O resultado será publicado no Diário de Justiça Eletrônico desta terça-feira (18).

O certame foi instituído pelo Edital nº 02/2023/DF , cujo prazo decorreu sem interposição de recurso em face do gabarito preliminar, divulgado em 06 de março.

Conforme o edital, a classificação do candidato no processo seletivo não gera direito ao credenciamento, que será efetuado de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do certame, que é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

A candidata deverá manter atualizados seus dados cadastrais enquanto perdurar o processo seletivo.

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT