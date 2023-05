Fórum de Chapada dos Guimarães promove círculo de construção de paz com mulheres e professores

Após realizar um círculo de construção de paz com o tema “Diálogo e Apresentação” com a participação somente de mulheres, no dia 28 de abril, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), irá promover um novo encontro para o público feminino, no próximo dia 21 de maio, às 19 horas, na Câmara Municipal, com o tema “Explorar seu verdadeiro eu”. A atividade gratuita é aberta a todas as mulheres interessadas e não é necessário fazer inscrição. Após realizar um círculo de construção de paz com o tema “Diálogo e Apresentação” com a participação somente de mulheres, no dia 28 de abril, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), irá promover um novo encontro para o público feminino, no próximo dia 21 de maio, às 19 horas, na Câmara Municipal, com o tema “Explorar seu verdadeiro eu”. A atividade gratuita é aberta a todas as mulheres interessadas e não é necessário fazer inscrição.

De acordo com a gestora do Cejusc de Chapada dos Guimarães, Ildenes Rocio Ribas Reis, o fórum conta apenas com dois facilitadores de círculos de construção de paz: ela e o juiz diretor do Fórum da Comarca, Leonísio Salles de Abreu Júnior. Por conta disso, eles estão promovendo eventos de apresentação da ferramenta de Justiça Restaurativa, com o objetivo de disseminar e despertar interesse em novas pessoas.

“A finalidade é promover sempre as várias formas de trazer harmonia entre as pessoas, realçando sempre que um bom relacionamento passa necessariamente pelo respeito e diálogo”, afirma a servidora, que complementa destacando a importância dos círculos de construção de paz como ferramenta para aprendizado da convivência e promoção da cultura da paz. “A paz não é dada, é construída de modo participativo no nosso cotidiano, nas relações uns com os outros”.

O juiz Leonísio Salles reforça que o círculo da paz constitui-se de um processo de diálogo. “É uma forma de trabalhar valores e diretrizes antes de falar sobre diferenças ou conflitos e tem como intuito encontrar soluções que sirvam para cada membro participante”, explica.

Círculos de paz no ambiente escolar – Além do público feminino, o Cejusc de Chapada dos Guimarães também tem focado suas ações na comunidade escolar. Por isso, um curso de formação de facilitadores de círculos de construção de paz voltado para professores será realizado entre os dias 5 e 7 de junho, no Plenário do Fórum. Até o momento, 19 profissionais da Educação já se inscreveram e ainda há vagas disponíveis. Os interessados devem entrar em contato com a gestora do Cejusc do município, Ildenes Reis, pelo telefone (65) 3617-3685, até o dia 17 de maio. No período anterior ao curso, círculos de paz estão sendo realizados em escolas estaduais da cidade, com o objetivo de apresentar e despertar interesse pela prática.

Ildenes conta que tudo surgiu após o círculo realizado no dia 28 de abril, por sugestão de uma das participantes. “Algumas mulheres queriam conhecer, então fizemos o círculo para apresentar. Depois elas mesmas sugeriram que fossem feitos outros, inclusive uma mãe sugeriu que fossem feitos círculos com adolescentes nas escolas”, conta.

Em consonância com a atual gestão do Poder Judiciário de Mato Grosso, que tem como lema “Semear a Paz, fortalecer a Justiça”, a gestora do Cejusc de Chapada dos Guimarães reforça a importância desse trabalho. “O círculo traz muita tranquilidade. A gente percebe nas pessoas que participam uma mudança na forma de pensar e de agir. E o círculo pode ser aplicado em vários ambientes – empresas, igrejas, hospitais, contexto familiar, tem abrangência muito grande e o resultado é muito positivo”, afirma.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Oito mulheres que participaram do círculo de paz posam para foto, uma ao lado da outra e sorrindo. Elas estão em uma sala com cadeiras em círculo e, no chão, ao centro, há um vasinho de planta, papéis com palavras positivas, animais de pelúcia.

