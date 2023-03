Fórum de Economia Criativa é realizado em Cuiabá com o apoio do Governo de MT

O Fórum Sebrae de Economia Criativa – Cidades criativas e a importância da criatividade no desenvolvimento será realizado de 21 a 24 de março, em Cuiabá, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT).

O evento vai discutir as novas formas de desenvolvimento local e pensar como manifestos culturais e criativos podem contribuir significativamente para a diversificação econômica e fortalecimento territorial, fazendo com que o público pense em cidades criativas e encaminhamentos produtivos a partir da cultura e da criatividade.

Voltado para pessoas que planejam e atuam no fomento de setores criativos, o evento será presencial e gratuito. A programação acontecerá em horários e locais diferentes. Confira a agenda aqui.

A abertura do fórum será com o talk Economia Criativa e Cidades Criativas, que contará com a participação do secretário adjunto de Cultura da Secel-MT, Jan Moura.

Este talk vai apresentar insights e caminhos possíveis para uma cidade criativa, que gere riqueza e contribua para o bem-estar social, e ainda contará com a participação de Lala Dehenzelin, futurista e uma das pioneiras da economia criativa no Brasil, sob a mediação de Qiah Sallah, designer de soluções e fundador da Una! Criatividade e Impacto Positivo. O evento será na terça-feira (21), às 9h30, no Sebrae Lab.

No período vespertino, no talk Programas Públicos de Economia Criativa – Cases de RS e MT, a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, vai apresentar cases de sucesso do MT Criativo. O evento será às 14h, no mesmo local, e contará com a participação de Carol Biberg, do RS Criativo.

Na quarta-feira (22), a programação será na Casa das Pretas, na Praça da Mandioca. Às 15h, tem o Workshop Monetização de Espaços Culturais, com o facilitador Qiah Sallah. Eles vão discutir questões como: quais os caminhos possíveis para monetizar? Como realizar recorrência no ganho para manutenção do espaço? Quais as fontes possíveis de recurso? Logo após, os participantes poderão conhecer alguns produtos e serviços na Feira Preta.

Já na quinta-feira (23), o evento ocorrerá na Casa Cuiabana. A programação começa às 19h, com a Talk Mensuração de Impacto na Economia Criativa. Jader Rosa e Qiah Salla irão falar sobre a importância de dados dos setores criativos e culturais para o desenvolvimento de políticas públicas, auxiliar a tomada de decisão e ainda, evidenciar o potencial econômico do setor. O bate-papo será mediado por Felipo Abreu. Às 21h, o Pocket Show vai encerrar as atividades do dia.

O Fórum encerra na sexta-feira (24), com programação diversa na Sumac Records. A primeira do dia será às 15h, com o Workshop: Gestão de festivais independentes, com a facilitadora Ana Morena, sócia e idealizadora do Festival DoSol. O painel vai abordar os principais desafios dos festivais independentes no Brasil.

Às 19h30, no talk A importância dos Festivais independentes na cena da música, as participantes Ana Morena, Elisa Maia e Larissa Sossai vão falar sobre a mobilização e fortalecimento da cena musical nas cidades. Com mediação de Sara de Paula, neste talk vamos entender como experiências do Norte, Nordeste e Centro-Oeste evidenciam a potência da cena musical no território.

E para fechar a programação do Fórum, às 21h, tem Pocket Show Baguncinha com artistas da Sumac Records.

Serviço

Fórum Sebrae de Economia Criativa

De 21 a 24 de março

Inscreva-se pelo link https://www.sympla.com.br/evento/forum-sebrae-de-economia-criativa/1901115