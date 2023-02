Fórum de Mirassol D´Oeste abre seletivo para credenciamento de conciliador

As inscrições do concurso da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager) começaram nesta sexta-feira (24.02) e seguem até o próximo dia 15 de março. São 55 vagas para nível médio e superior.

Os interessados devem fazer a inscrição no site da organizadora do concurso.

As taxas de inscrições variam de R$ 80 a R$ 130.

Já a isenção da taxa de inscrição, seguindo os critérios previstos no edital, devem ser solicitadas até o dia 2 de março de 2023.

São oferecidas oportunidades para diversas formações, entre nível médio e superior.

Veja os cargos, salários e formação exigida:

– Inspetor regulador: R$ 3.707,18, exigência em formação em nível médio e CNH categoria B.

– Técnico administrativo: R$ 3.769,89, exigência em formação em nível médio.

– Analista administrativo: R$ 7.153,53, exigência em formação em nível superior e registro no conselho de classe.

– Analista regulador: R$ 8.288,82, exigência em formação em nível superior e registro no conselho de classe.

Os cargos de Inspetor regulador são para atuação nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juína, Lucas do Rio Verde, Ribeirão Cascalheira, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Os demais cargos são para lotação em Cuiabá.

As provas serão realizadas no dia 30 de abril de 2023 (domingo), em Cuiabá. Os exames para analista administrativo e analista regulador serão aplicados durante a manhã e as de inspetor regulador e técnico administrativo à tarde.



Ao todo, serão 60 questões objetivas, das quais 25 são de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos (os conteúdos programáticos estão dispostos no edital). A prova objetiva, por sua vez, é composta de uma redação. A duração das provas é de 5 horas.

A relação final com as inscrições deferidas e locais de prova será divulgada no dia 18 de abril. A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do resultado final das provas será feita em 24 de maio.

Para os cargos de analista regulador e inspetor regulador, a Ager ainda prevê avaliação de títulos, de caráter classificatório. A convocação será feita apenas para os classificados na prova discursiva, e em data a ser informada em novo edital.

O edital do concurso e todas as informações relacionadas ao concurso público da AGER estão disponíveis no site da organizadora.