JUSTIÇA
Fórum de Mirassol D’Oeste suspende expediente presencial por falta de internet
O expediente presencial no Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste foi suspenso a partir das 12h desta quarta-feira (3 de dezembro), em razão da interrupção do serviço de internet registrada desde as 10h15. A medida consta na Portaria n.º 66/2025, assinada pelo juiz diretor do Foro, Fernando Kendi Ishikawa.
Segundo o documento, a falha na conectividade impossibilita a continuidade dos trabalhos presenciais. Um chamado já foi aberto pelo Departamento de Conectividade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso junto à operadora responsável, que informou previsão de reparo para 1h50 da madrugada do dia 4.
Durante a suspensão, os casos urgentes serão atendidos pelos servidores dos setores competentes em regime de teletrabalho, enquanto os estagiários estão dispensados das atividades.
O atendimento ao público permanece disponível por meios de contato remoto, como e-mails institucionais e telefones da Diretoria do Foro, varas e Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania).
A portaria também determina que situações omissas decorrentes da suspensão sejam resolvidas pela Diretoria do Foro e que a decisão seja comunicada a órgãos parceiros, servidores e magistrados da comarca. A medida tem efeito imediato, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário orienta pais e responsáveis quanto às regras para viagens de crianças e adolescentes
Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de viagens com menores, seja em território nacional ou para o exterior. Neste momento, é preciso que pais, mães e responsáveis estejam atentos às regras relativas à documentação, conforme o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Resolução nº 295/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para viagens nacionais e a Resolução CNJ nº 131/2011 para viagens internacionais. Confira as regras:
Viagens nacionais
Crianças e adolescentes menores de 16 anos desacompanhados – Não precisa de autorização judicial para viajar. Basta uma autorização com firma reconhecida de um dos genitores ou do responsável legal.
Observação: No caso de viagem de menor de 16 anos desacompanhado, cada empresa aérea tem seu procedimento, em caso de voo com escala. Portanto, é preciso que os pais verifiquem junto à companhia as regras quanto à idade e valores.
Crianças e adolescentes menores de 16 anos acompanhados de familiares até terceiro grau maiores (avós, pais, irmãos, tios) – Não precisa de autorização judicial para viajar. É necessário apenas comprovar documentalmente o parentesco.
Crianças e adolescentes menores de 16 anos na companhia de pessoa maior (amigos, padrinhos, etc.) – Não precisa de autorização judicial para viajar. Necessário apresentar autorização expressa feita pelo pai, mãe ou responsável legal (aquele que detenha guarda ou tutela do menor), por meio de documento particular com firma reconhecida em cartório.
Adolescentes a partir de 16 anos – Todo adolescente a partir de 16 anos pode realizar viagem nacional desacompanhado, sem autorização dos genitores, do responsável legal e judicial, desde que portando documento oficial com foto.
Viagens internacionais
Crianças e adolescentes acompanhados de ambos os pais ou responsável legal – Não precisa de autorização judicial para viajar.
Crianças e adolescentes acompanhados de um dos pais – Não precisa de autorização judicial. Necessária autorização expressa do outro genitor por meio de documento com firma reconhecida.
Crianças e adolescentes desacompanhados – Necessário portar autorização com firma reconhecida de ambos os genitores ou do responsável legal ou portar passaporte onde conste a autorização dos pais.
Crianças e adolescentes na companhia de pessoa maior – Autorização expressa pelos pais ou responsável legal, em documento particular com firma reconhecida.
Passaporte – Crianças ou adolescentes que obtiverem passaporte válido onde conste autorização expressa para viajar desacompanhado também dispensam autorização judicial.
Documento com foto – Todo passageiro a partir dos 12 anos de idade necessita de documento oficial com foto para viajar, seja RG ou passaporte. De 0 a 11 anos de idade, é necessária certidão de nascimento original ou cópia autenticada.
Autorização judicial – A autorização judicial somente é necessária se houver a impossibilidade da concordância de um dos genitores, conforme as exigências citadas anteriormente. Nesse caso, o pai ou a mãe deve procurar o Juizado da Infância e Juventude e solicitar o deferimento do pedido, fornecendo os documentos comprobatórios da filiação e da viagem pretendida.
Modelo de autorização – Anexos à Resolução CNJ 295/2019 há os modelos de autorização de viagem nacional. Clique aqui para conferir. A autorização para viagem internacional de menor desacompanhado deve seguir o disposto na Resolução CNJ 131/2011. Clique aqui para conferir.
Posto de atendimento do TJMT no Aeroporto Marechal Rondon – Funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta, e 24 horas aos finais de semana e feriados, pelo telefone (65) 9 9972-1718. A sala fica localizada próxima ao elevador do aeroporto, ao lado da sala da Polícia Federal. Informações: (65) 9 9972-1718.
Além do plantão da Infância e Juventude, que auxilia nas questões de viagens de menores, o local também conta com atendimento do Juizado Cível, voltado ao consumidor que tenha problemas com a viagem, como, por exemplo, overbooking ou preterição de embarque.
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Diretoria da AMMP será eleita na sexta-feira (5)
A eleição para escolha da nova Diretoria da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP) será realizada na próxima sexta-feira (5 de dezembro), das 13h às 17h, na sede da entidade (Rodovia Emanuel Pinheiro, KM 01, Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT), por meio de voto físico.
O processo eleitoral tem chapa única, composta pelos integrantes Milton Mattos da Silveira Neto (Presidente), Josane Fátima de Carvalho Guariente (Vice Institucional), Rodrigo Ribeiro Domingues (Vice Administrativo), Carlos Henrique Richter (Financeiro), Élide Manzini de Campos (Secretária-Geral), Renee do Ó Souza (Diretor de Defesa Institucional), Cleuber Alves Monteiro Júnior (Diretor de Esportes), Vivaldino Ferreira Oliveira (Diretoria de Inativos e Saúde), Carina Sfredo Dalmolin (Diretoria de Eventos) e Laís Liane Resende (Diretoria de Mulheres).
Leia aqui o Edital de Eleição.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Ministério da Saúde reconhece estados e municípios que eliminaram a transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B
Judiciário orienta pais e responsáveis quanto às regras para viagens de crianças e adolescentes
Prefeitura de Cuiabá convoca 632 aprovados para professor pedagogo; confira à relação
Prefeito de Cuiabá é condecorado pela PMMT e reforça apoio às corporações
Fórum de Mirassol D’Oeste suspende expediente presencial por falta de internet
Segurança
Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido na zona rural de Matupá
Autor de um homicídio ocorrido na zona rural do município de Matupá foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.12),...
Condenado por roubo em Tapurah é preso pela Polícia Civil no Paraná
Um homem, condenado pela Justiça pelo crime de roubo em Tapurah, teve o mandado de prisão cumprido no interior do...
Polícia Civil localiza “cemitério” do tráfico em Confresa
Uma investigação da Polícia Civil de Confresa levou à descoberta de um “cemitério” clandestino supostamente usado por integrantes de uma...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política5 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES5 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política5 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES6 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
CIDADES5 dias atrás
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (29) para ampliar acesso à vacinação em Sinop