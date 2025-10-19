Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha

O fotógrafo e produtor cultural Hion Di Carvalho volta a ocupar o Museu da Caixa D’Água Velha, em Cuiabá, com duas exposições que dialogam entre memória, fé e pertencimento: “Raízes da Minha Cidade” e “Paraísos na Terra Mantuana”, abertas ao público de 20 de outubro a 28 de novembro.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), que tem reforçado o compromisso de abrir espaço para artistas locais que usam a arte como forma de expressão e reflexão social.

Em “Raízes da Minha Cidade”, Hion convida o público a revisitar as praças de Cuiabá por meio de 20 fotografias que revelam as belezas, ruínas e transformações desses espaços simbólicos. As imagens são acompanhadas de textos da poetisa Janete Manacá, criando um diálogo entre imagem e palavra.

“Quis mostrar o valor das nossas árvores centenárias e provocar uma reflexão sobre o quanto a urbanização vem apagando a identidade verde de Cuiabá. Cada praça carrega histórias e afetos, e é importante que as novas gerações percebam isso”, explica o artista.

Já em “Paraísos na Terra Mantuana”, Hion propõe um olhar poético sobre o nascimento de Jesus, explorando o sentido espiritual do Natal a partir da simplicidade e da fé. A mostra apresenta 10 fotografias que reinterpretam cenas bíblicas, mesclando referências locais e simbólicas.

“Quero resgatar o verdadeiro espírito natalino, mostrando que o sagrado também habita o simples. Assim como os Reis Magos foram guiados pela estrela, acredito que a arte também pode nos conduzir à luz da esperança”, define.

As duas exposições refletem a sensibilidade de um artista que transforma a fotografia em instrumento de preservação cultural e reflexão espiritual.

“A Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado para garantir espaço a todos que têm uma mensagem em forma de arte para compartilhar com a sociedade. Cada exposição que o museu recebe amplia o diálogo entre artistas e público, fortalecendo a identidade cultural da cidade”, destaca a SDTA.

Hion Di Carvalho já havia realizado, em 2021, a exposição “300 Anos de Cuiabá”, também no Museu da Caixa D’Água Velha, consolidando sua trajetória como um dos nomes comprometidos em registrar e celebrar a história e a alma cuiabana por meio das lentes.

A imagem que acompanha a matéria mostra uma das áreas internas do Museu da Caixa D’Água Velha, com paredes de pedra e fotografias expostas nas arcadas do espaço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT