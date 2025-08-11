FPCONDISI debate avanços na saúde indígena e empossa novos coordenadores

A coleta, atualização e qualificação de informações sobre trabalhadoras e trabalhadores da saúde no Brasil passa a ser realidade no País, por meio do Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS). Trata-se de uma iniciativa pioneira do Ministério da Saúde (MS), fundamental para fazer um retrato detalhado da força de trabalho, disponibilizando dados sobre formação, funções e locais de atuação para subsidiar políticas públicas de planejamento, dimensionamento e gestão da força de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a quantidade e qualidade de profissionais, necessários para atender às demandas da população.

A medida é estratégica por garantir equidade, visibilidade e reconhecimento do papel fundamental dessas e desses profissionais para o funcionamento efetivo do sistema de saúde, o que também contribui com a eliminação das desigualdades e o fortalecimento das políticas públicas inclusivas e mais justas no SUS.

Internacionalmente, o tema da força de trabalho em Saúde é uma questão central para os sistemas de saúde, tendo como destaque o desafio global de termos dados qualificados sobre a temática, uma questão para a construção de uma gestão eficaz e que contribua com os desafios urgentes de saúde na contemporaneidade, sobretudo com o advento de pandemias, epidemias, catástrofes climáticas.

No caso do contexto brasileiro, o censo desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), iniciado emjulho de 2025, tem como projeto-piloto a coleta de informações no Distrito Federal (DF) e em Mato Grosso do Sul (MS). A escolha das localidades se justifica pelas características específicas e complementares dos territórios. O DF apresenta uma alta concentração populacional em um território menor, com complexidade nas redes de saúde e diversidade de serviços. Enquanto o Mato Grosso do Sul apresenta grande extensão territorial, baixa densidade populacional, desafios de acessibilidade e atenção às populações indígenas e rurais.

“Essa pesquisa, inédita no Brasil, tem como objetivo principal qualificar e atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Dessa forma, a principal contribuição que ela traz é de estimular e induzir os estabelecimentos a manterem os dados e informações sobre suas trabalhadoras e trabalhadores atualizados, uma vez que o CNES é um patrimônio público, pertence ao povo brasileiro”, destacou Lívia Angeli, Coordenadora-Geral de Políticas Remuneratórias e Planejamento da Força de Trabalho na Saúde (CGPRP/SGTES/MS).

Diversidade de trabalhadoras e trabalhadores do SUS

O Censo da Força de Trabalho na Saúde (CFTS) vai incluir todas as trabalhadoras e trabalhadores que atuam direta ou indiretamente na prestação de serviços em saúde, contemplando também profissionais essenciais, mas muitas vezes invisibilizados nas estatísticas oficiais, a exemplo dos que atuam nas áreas de limpeza, alimentação, segurança, motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros, administrativos, entre tantos outros.

A coleta dos dados do CFTS ocorrerá tanto de forma presencial quanto remota, dependendo das particularidades locais e do tipo de estabelecimento a ser recenseado. Também serão implementadas metodologias complementares, como entrevistas por telefone ou videoconferência, e ainda preenchimento de planilhas eletrônicas disponibilizadas aos estabelecimentos. Essas estratégias ainda vão permitir que o recenseamento alcance regiões e serviços de saúde com desafios logísticos, como Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), unidades voltadas à população quilombola, Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas em favelas e unidades flutuantes que atendem às populações ribeirinhas.

O CFTS é uma soma de outras iniciativas da Pasta voltadas ao melhor conhecimento da força de trabalho em saúde, a exemplo do CNES, considerado uma base de dados que reúne estabelecimentos públicos e privados, que atualizado permite um panorama de análise censitária da força de trabalho em saúde.

Formação de pessoas recenseadoras

Ainda como parte de desenvolvimento do Censo da Força de Trabalho na Saúde, o Ministério da Saúde promove, desde 2024, o Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde – Formação para Recenseadores(as), que qualificou 33 pessoas recenseadoras no Mato Grosso do Sul e 32 no Distrito Federal, totalizando 65 profissionais com envolvimento na coleta dos dados. Essa fase tem as parceiras da Fundação Oswaldo Fiocruz (Fiocruz-Brasília) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

As pessoas selecionadas, por meio de edital público, são trabalhadoras e trabalhadores do SUS, prioritariamente profissionais que já atuam diariamente com o CNES e outros sistemas de informação em saúde nas diferentes esferas de governo.

Durante o recenseamento, trabalhadoras e trabalhadores terão a oportunidade de refletir e se debruçar sobre a única fonte de dados que descreve a Força de Trabalho na Saúde, discutir e implementar estratégias para sua atualização e qualificação para conhecimento da força de trabalho do SUS utilizando como base de dados principal o CNES, fortalecendo também a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

De acordo com a coordenadora Lívia Angeli, a expectativa é alcançar futuramente 100% dos estabelecimentos de saúde do País, promovendo cobertura nacional integral e contribuindo para o fortalecimento da gestão da força de trabalho no setor. “Ao todo, serão visitados 6.291 estabelecimentos de saúde no Distrito Federal e 6.297 estabelecimentos em Mato Grosso do Sul. Para cumprir essa missão, a operação conta com: 65 recenseadoras(es) responsáveis pela coleta presencial dos dados; e 9 articuladoras(es) regionais, atuando diretamente nas regiões de saúde; além de equipes de coordenação estadual e distrital em articulação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e as Secretarias Estaduais de Saúde”.

Quando finalizados, os resultados serão divulgados pelo Ministério da Saúde juntamente com as Secretarias de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal.

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde