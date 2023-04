Francis Maris é empossado deputado estadual

O suplente de deputado estadual Francis Maris (PSDB) assumiu hoje (12) por 121 dias, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), a vaga do colega de Parlamento Faissal Calil (Cidadania). Nas eleições de 2022, realizadas em outubro, obteve 18.894 votos. Maris é ex-prefeito do município de Cáceres, 218 km de Cuiabá.

Ele ocupa o cargo de deputado estadual pela primeira vez, mas já foi prefeito por oito anos de Cáceres. Maris afirmou que vai trabalhar para levar benefícios logísticos à região da Grande Cáceres.

Entre as propostas que serão defendidas pelo parlamentar, está a que busca melhorar a genética do gado bovino e, com isso, ampliar a produção do rebanho na região oeste de Mato Grosso. “Quando estava prefeito, implantamos o melhoramento genético do rebanho bovino, com inseminação artificial. Agora a meta é de tornar a região de Cáceres a maior produtora de gado do país”, disse Maris.

Ele disse que Mato Grosso está entre os estados brasileiros na venda de touro nelore do país e que o município de Cáceres contribua à exportação para todo o Brasil. “Hoje, somos referência na genética, o que é fundamental para melhorar o meio ambiente da região”, disse Maris.

Outra proposta que será defendida pelo parlamentar, nesse período de 121 dias, o programa de governo voltado às curvas de níveis (representar os desníveis na altitude de uma forma de relevo) na agricultura da região.

“O Rio Paraguai – Região do Pantanal – sofre muito com a erosão dos bancos de areia que vem do Médio Norte do Estado, onde produzem muita soja e milho. A medida tem como cunho evitar o assoreamento do rio”, disse Maris.

O parlamentar disse ainda que vai defender a conclusão das obras da Zona de Processamento de Exportação – conhecida com ZPE de Cáceres. Localizada no distrito industrial, ela tem 247 hectares. De acordo com Maris, as obras precisam ser finalizadas. “Cerca de 90% das obras administrativas estão concluídas, mas a parte do condomínio está quase no zero”, disse Maris.

Ele afirmou que vai se empenhar à conclusão da reforma do aeroporto de Cáceres. “Já foi assinado um convênio de R$ 6 milhões com a Secretaria de Aviação Civil. Com o aeroporto será possível atrair turistas à região de Cáceres, importantíssimo para alavancar a infraestrutura e a geração de emprego e renda”, disse Francis Maris.