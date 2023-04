FRANGO/CEPEA: Aumento nos embarques garante novo recorde e sustenta preço interno da carne

Cepea, 5/04/2023 – Entre janeiro e março deste ano, a média mensal ponderada do arroz em casca no Rio Grande do Sul, representada pelo Indicador CEPEA/IRGA-RS (58% de grãos inteiros, com pagamento à vista), recuou 6,13%, passando de R$ 91,36/saca de 50 kg para R$ 85,75/sc no último mês. Historicamente, o movimento é de baixa no primeiro trimestre do ano, devido à colheita nas principais regiões produtoras do Mercosul. Apesar da queda, a média do Indicador no primeiro trimestre de 2023, de R$ 88,11/sc, é a segunda maior já vista para o período, atrás apenas da registrada nos primeiros três meses de 2021 (de R$ 88,20/sc) – vale lembrar que a série do Cepea se iniciou em 2005. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado