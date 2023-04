FRANGO/CEPEA: Poder de compra aumenta, mesmo com desvalorização do vivo

Cepea, 28/04/2023 – O poder de compra do avicultor vem avançando em abril frente ao mês anterior, apesar da desvalorização do frango vivo no mercado doméstico. De acordo com pesquisadores do Cepea, esse cenário favorável ao produtor foi possível devido aos recuos mais expressivos nos valores dos principais insumos utilizados na atividade avícola (milho e farelo de soja). De acordo com levantamento do Cepea, a baixa nos preços do vivo está atrelada à menor procura por carne de frango por parte dos atacadistas e varejistas. Esse movimento acabou pressionando as cotações do animal, uma vez que os frigoríficos passaram a ter mais cautela com a elevação dos estoques dos produtos de origem avícola, levando-os a demandarem menos lotes de frango vivo. Para o milho, a desvalorização é reflexo da menor demanda, da melhora no ritmo da colheita da safra verão (que eleva a oferta em todas as regiões) e do desenvolvimento satisfatório da segunda safra. E para o farelo de soja, a queda das cotações também está associada à demanda enfraquecida, além do menor custo com a matéria-prima. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado