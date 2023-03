FRANGO/CEPEA: Preço mensal do frango vivo avança neste mês

Cepea, 24/03/2023 – Os valores médios mensais do frango vivo vêm registrando pequenas altas de fevereiro para esta parcial de março. De acordo com dados do Cepea, o animal teve valorização de 0,7% de fevereiro para março (até o dia 22) no estado de São Paulo, com média atual de R$ 4,87/kg. A procura pela carne avícola teve ligeira melhora, o que resultou em aumento nos preços do animal no mercado doméstico. Quanto às cotações dos principais insumos da avicultura (milho e farelo de soja), observa-se ligeiro avanço para o cereal e forte queda para o derivado da soja, favorecendo o poder de compra do avicultor paulista. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

