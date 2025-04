11/04/2025

Fred Gahyva assume vaga de Maysa Leão na Câmara de Cuiabá por 31 dias

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

O arquiteto Fred Gahyva (Republicanos) tomou posse como vereador na manhã desta sexta-feira (11) na Câmara de Cuiabá. Com 2.195 votos nas últimas eleições, Fred assume o lugar da vereadora Maysa Leão (Republicanos), que entra de licença não remunerada por 31 dias. Fred demonstrou entusiasmo com tamanha responsabilidade.

“Olha, vou dizer para vocês que o sentimento é de muito orgulho de poder estar aqui hoje. Eu lutei para estar aqui, junto com todos aqueles munícipes que estiveram ao nosso lado e agora quero representá-los. O gabinete está aberto a todas as demandas, às necessidades que Cuiabá precisar e podem ter certeza, eu vou representar, porque vou trabalhar sem parar todos os dias”, disse Fred.

Maysa Leão destaca o compromisso do partido em dar a possibilidade de outros correligionários assumirem uma vaga no legislativo.

“Ninguém chega a essa Câmara sozinho. Até hoje, nunca chegou alguém que fizesse, se fosse nessa eleição, 12 mil votos para garantir uma cadeira sozinho. E a gente precisa honrar aqueles que caminharam conosco. Nós construímos as três cadeiras do Republicanos com toda aquela chapa de pessoas corajosas que se colocaram para andar por Cuiabá e dizer quais são os seus sonhos para a cidade. O senhor Fred Gahyva chega aqui como vereador através dessa chapa, como cada um dos votos e cada uma das pessoas. Pessoas que sonharam com ele esse sonho”, ressaltou a vereadora.

A presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), falou do compromisso de Fred com a população cuiabana nos próximos dias e da união do partido.

“Hoje o vereador Fred Gahyva assumiu o seu mandato, um compromisso com a nossa cidade. Desejo a ele boas-vindas, que o seu mandato seja pautado no diálogo, na dedicação para o bem comum da nossa cidade. Nós precisamos de vereadores que sejam bem intencionados, como Fred é. E durante 31 dias ele ficará aqui nesta Casa e depois o vereador Eduardo Magalhães também vai abrir mais um período então, isso reforça o compromisso do Partido Republicanos”, destacou Paula.

O prefeito Abílio Brunini (PL) esteve na posse e, assim como Fred, é arquiteto. O chefe do Executivo desejou sucesso na trajetória política do vereador.

“Ele representa uma boa parcela da população. O Fred é arquiteto, tem ideias boas. Acredito que vai colaborar bastante com o parlamento municipal. Ele falou sobre as lutas pela saúde, educação e também a aproximação da população com os parlamentares. Isso mesmo, eu acredito que essa ação é uma das maneiras como ele representa e estou ansioso para vê-lo contribuir conosco”, finalizou Abílio.