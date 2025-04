Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite focaacesso ao crédito para produtores em última reunião

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na noite desta segunda-feira (14), uma sessão especial para entrega de homenagens a personalidades que se destacaram em diversas áreas pelo trabalho prestado ao estado. Ao todo, 37 pessoas receberam o título de cidadão mato-grossense, enquanto outras 63 foram agraciadas com moções de aplausos.

A iniciativa partiu do deputado estadual Valdir Barranco (PT), que destacou o papel fundamental dos homenageados no fortalecimento de Mato Grosso. “Essas homenagens fazem parte da história de pessoas que, independentemente de sua origem, dedicaram-se ao progresso e bem-estar de Mato Grosso. Foram destaques na educação, arte, cultura, agricultura familiar, enfim, esse misto de pessoas que ajudaram a construir a história do estado e de uma capital que tem 306 anos”, afirmou o parlamentar.

Entre os homenageados com o título de cidadão mato-grossense está o médico veterinário Anselmo Loose, natural de Goiânia (GO), que vive no estado desde 1994. Servidor do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) e ex-professor universitário em Alta Floresta, ele se emocionou com o reconhecimento. “É uma honra ser convidado para receber esse título e representar nossa atividade na área da educação. Estou bastante satisfeito, lisonjeado pela oportunidade”, disse.

Luciane de Almeida Gomes, pró-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), também foi uma das homenageadas. Nascida em Foz do Iguaçu (PR), ela cresceu em Mato Grosso, onde construiu toda sua trajetória acadêmica e profissional. “É uma honra esse título. Minha identidade profissional e humana está muito vinculada a esse estado. Me sinto muito agraciada pela iniciativa do deputado Barranco”, ressaltou.

Foto: JLSIQUEIRA/ALMT

O professor Walter Gomide do Nascimento Junior, doutor em filosofia e natural de Lavras (MG), vive em Mato Grosso desde 2008. Ele também recebeu o título de cidadão mato-grossense e afirmou que a homenagem é um estímulo para continuar suas pesquisas. “É uma honra, e também um incentivo a seguir contribuindo com o estado”, disse.

A reitora da UFMT, Marluce Aparecida Souza e Silva, também recebeu o título de cidadania mato-grossense. Há 30 anos em Mato Grosso, ela se disse emocionada com o reconhecimento. “Tenho o maior orgulho de me tornar mato-grossense. Criei meus filhos aqui, construí minha carreira profissional. Quero deixar uma grande contribuição para a universidade no fim da minha carreira docente”, declarou.

A professora cuiabana Nádia Cuiabano Kunze, do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), recebeu uma moção de aplausos. Ela destacou o orgulho de ver seu trabalho reconhecido. “Estudo a história de Cuiabá e da nossa instituição. Me sinto lisonjeada com essa homenagem, que reconhece meu trabalho e minha dedicação à sociedade mato-grossense”, afirmou.

Entre as entregas de moções de aplausos a cuiabana, Nádia Cuiabano Kunze. “Estou me sentindo muito lisonjeada por ter sido indicada para receber essa moção de aplausos. Sou professora no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), meus alunos sabem do meu trabalho, estudo a história de Cuiabá, da instituição e hoje estou lá como docente. Para mim, é uma honra estar sendo homenageada, é um reconhecimento, não só como cidadã, mas também pelo meu trabalho, prestado à sociedade mato-grossense”, concluiu Nádia.

As homenagens prestadas pela ALMT reforçam o compromisso de reconhecer trajetórias que, mesmo iniciadas fora dos limites do estado, encontraram em Mato Grosso o solo fértil para florescer e contribuir para o desenvolvimento regional.

Homenageados com título de cidadão mato-grossense:

Alcindo Volmir Kekrhoff

Alice Marlene Faccio

Anselmo Loose

Carlito Pereira da Rocha

Cezare Pastorello

Derisvaldo Ferreira de Sá

Dilma Alves de Melo

Divina Mendes Chagas

Eliane Ignotti

Elisangela dos Santos França

Enos dos Reis Maria

Ervi Garbim

Elza maria Malaco Cardoso

Fernando Luiz Limberger

Flávio Ribeiro de Mello

Ivone Vieira da Silva

Jair da Silva Gamasso

Jaqueline Matos Silva

José Caetano de Souza

José Luiz Donizete da Silva

Leocir José Dellani

Luciane de aAmeida Gomes

Manoel Amaral Neto

Marco Aurélio Bezerra da Rocha

Marco Antonio Arariboia Faraco

Maria Eila Chaves Nogueira

Maria Luiza Bartmeyer Zanirato

Marluce Aparecida Souza e Silva

Ozimar Mota da Silva do Carmo de Souza

Regis Antônio Massarelli

Ronilton Souza Carlos

Solange Aparecida Arrolho Da Silva

Valdemir Mendes Barranco

Valdeon Ferreira dos Santos

Vera Lúcia da Rocha Maquêa

Vilma Mendes

Walter Gomide do Nascimento Junior

Homenageados com moções de aplausos:

Agilson Poquivique

Andréa Carvalho Russo dos Santos

Andreia Maria de Sousa da Silva

Adalberto Novais Silva

Alice Conceição da Silva Costa

Ana Carolina Pereira Carvalho

Barbara Sak Trevisan

Carlos Augusto Parabá Veloso

Carlos Eduardo da Silva Farina

Chelaine Matos Da Silva Ribeiro

Claide Batista de Almeida

Clarisse Pinto Coelho de Azevedo Neta Mahon

Cristiane Kesly de Anunciação Oliveira

Dalcilene Renata Mendes da Silva

Denise Stopa Castro

Ebert Barreto Arraes

Ed Wilson Tavares Ferreira

Eduardo Eugênio Santos Almeida

Emanoela Cristina Moraes da Silva

Enauzera Benedita Azevedo

Fabiane Mesquita Batista

Flavio Eduardo Barbosa Souza

Graziano Farias de Souza

Gisele D B Stechow

Gustavo de Matos Chiconelli

Hellen Clair Garcez Nabuco

Henriett Marques Montanha

Janete Helena Pereira

Jessica Almeida Rodrigues

Jhonatan Anfilofeo

Júlio Cesar dos Santos

Klebis Marciano Rocha dos Santos

Leandra Costa Ferreira Duarte

Ligia Pimenta Tolosa Listo

Luiza Cacelia Amâncio Figueiredo Dorileo

Márcia Glória Duarte Queiroz

Marcus Vinicius Correia da Costa

Margarida da Conceição

Maria Aparecida Tizzo de Lima

Maria Bondespacho da Silva Castro

Maria Carmen Palma Faria Volpoto

Mirian Angélica da Silva

Mike dos Reis Bueno

Nádia Cuiabano Kunze

Nagila das Dores Silva

Nardett Terezinha Morais da Silva Sousa

Natalia Gabrielle Chrun Silva Spengler

Neide dos Santos Souza Silva

Raimundo Moreira de Araújo

Raquel Maria Mallezan

Ricardo Marcelino da Silva

Rodrigo Hartmann Atua

Rodrigo Vandoni de Moura

Roziclei Mendonça Marinho

Sherman Walter Soares da Silva

Samira Ingrid Laura de Almeida

Sandro Marco Stefanini de Almeida

Silvana de Faria Moreira Teixeira Marques

Silvania Ferreira Gomes

Susana Balbino Vilela Cajango Smiljanic

Thiago Iafelice dos Santos

Vera Lúcia Gomes dos Santos Matos

Wilson da Silva Costa

Fonte: ALMT – MT