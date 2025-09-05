Fugitivos da penitenciária de Várzea Grande são capturados pela Polícia Civil em Rondônia

Dois fugitivos da Penitenciária de Várzea Grande, considerados de alta periculosidade, foram recapturados nesta quinta-feira (4.9) em uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum, e da Polícia Civil de Rondônia.

Os presos capturados, E.F.A..de 39 anos e L.A.S.L., de 25 anos, fugiram do Complexo Penitenciário Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, no dia 14 de agosto de 2025.

Criminoso conhecido na região de Nova Mutum, L.A.S.L. possui extensa ficha criminal e já foi indiciado por tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículos e integrar grupo criminoso, além de ser apontado como mandante e executor de homicídios qualificados, tentados e consumados.

No final de 2023, a mando de uma facção criminosa, ele formou e liderou um grupo de extermínio que atuava em Nova Mutum. Com base em investigações conduzidas pela Derf de Nova Mutum, o criminoso foi condenado em diversos processos e ainda responde a outras ações penais.

Em outubro de 2024, ele e outro preso fugiram da cadeia pública de Peixoto de Azevedo, sendo recapturados dois meses depois, em Cuiabá, em ação da Derf de Nova Mutum e da Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

Após intenso trabalho de inteligência, os investigadores da Derf Nova Mutum identificaram que o foragido L.A.S.L. estava escondido na cidade de Rolim de Moura (RO). Com o levantamento do local exato onde ele se escondia, as informações foram repassadas à Polícia Civil de Rondônia. As diligências resultaram na prisão dos dois procurados em ação que contou com policiais civis e militares de Rolim de Moura (RO).

O delegado titular da Derf de Nova Mutum, Rodrigo Rufato, destacou o empenho da equipe de investigadores e escrivães, que não mediram esforços para a localização e prisão dos foragidos. “Esse compromisso reflete em resultados expressivos, inclusive na captura de foragidos em outros municípios e estados, como ocorreu mais uma vez na ação integrada”, disse o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT