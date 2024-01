A primeira-dama Márcia Pinheiro sugeriu ao prefeito Emanuel Pinheiro emprestar o nome da ex-primeira-dama de Cuiabá, Zulmira Meireles, ao Parque da Mulher. O espaço está sendo construído no bairro Santa Rosa e tem previsão de entrega para março, mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Zulmira, primeira-dama na época, foi casada com o coronel José Meireles, que esteve à frente da Prefeitura de Cuiabá na década de 90. Ela fundou a creche São Francisco de Assis, a primeira do estado de Mato Grosso, e foi pioneira em grandes ações da então Secretaria de Bem-Estar Social.

Segundo Márcia Pinheiro, a homenagem é extremamente merecida pelo empenho e dedicação de Zulmira. O novo parque municipal irá contar com espaços direcionados às crianças e mulheres. “Nós pensamos no nome dessa grande mulher que fez muito pelo social e pelas crianças nos anos 90. Queremos homenageá-la e a toda a sua família com o nome do parque. Pensamos especialmente em um espaço que terá todo esse cuidado com as crianças, com áreas de lazer, e as nossas mulheres com espaços específicos”, explicou.

A área de 10.440 m² contará com 26 bancos, 01 playground, 01 quadra de vôlei/beach tennis, 02 estações de ginástica, 01 praça de Food Truck, lago e o tradicional “Parcão”, destinado aos cães. Além disso, o parque terá área de vegetação arbórea, calçada de 3 metros, de 2 metros para caminhada e capacidade de 28 vagas para estacionamento.

A coordenação do parque será institucionalmente apoiada pela Secretaria Municipal da Mulher e pelo Núcleo de Apoio à Primeira-dama com atividades e serviços destinados especificamente à mulher. “Essa área de lazer será um colírio aos olhos das mulheres cuiabanas porque vamos utilizar esse espaço para grandes ações, com iniciativas que promovam ainda mais a saúde e o bem-estar”, complementou Cely Almeida, titular da pasta da Mulher.

A administração do prefeito Emanuel Pinheiro já entregou mais de 220 unidades entre praças e parques, tendo como objetivo devolver à sociedade os espaços públicos com aproveitamento à qualidade de vida, entretenimento e valorização urbana local.

