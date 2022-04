Fundo Estadual de Saúde recebe certificado de reconhecimento pela excelência na gestão dos recursos da União

Empresários de Chapada dos Guimarães destacaram que a revitalização da Praça Dom Wunibaldo, que será feita pelo Governo de Mato Grosso, vai fomentar o turismo e melhorar o desenvolvimento do município, com a geração de empregos e renda.

O projeto de revitalização da praça e entorno vai manter todas as árvores originais da área. Também está prevista a construção de atrativos, como fonte luminosa, playground, bancos em dois níveis e com bicicletário, iluminação e paisagismo.

Além da reforma na praça, será feita a revitalização da Rua Quinco Caldas, no trecho que compreende o posto de combustíveis até a Rua Cipriano Curvo, que ganhará cobertura, ampliação da calçada e paisagismo.

“O Governo do Estado olhou para Chapada e quero agradecer por isso. É um projeto maravilhoso, um belo início de tudo que ainda pode ser feito em nossa cidade. Nós, empresários, estamos muito felizes, pois fomos olhados com carinho. Os projetos da praça e rua coberta têm tudo a ver com Chapada e tenho certeza que não só o turismo vai ganhar muito, mas mais empregos e renda serão gerados. Vai ser muito bom e fico já pensando nos festivais que poderão ser realizados, as crianças e famílias que circularão na praça. Vamos ter cadeirantes e pessoas com dificuldades de caminhar que poderão passear livremente”, afirmou a empresária Gisele Carvalho, dona de uma pousada na cidade.

A licitação para contratação da empresa que fará a obra está em andamento e o prazo para entrega é de até 12 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o cronograma das obras será planejado de forma que não seja feito fechamento total da praça, mas por etapas, para que o comércio do entorno não seja impactado durante o período.

“O projeto foi muito bem pensado e está excelente. É tudo que Chapada precisava: modernização da praça, acessibilidade e vai trazer para nós bons frutos, principalmente, na questão de preservação da natureza e de poder utilizar o espaço de forma democrática. Vai fomentar toda nossa economia e o turismo, pois essa revitalização da praça está muito bonita, enaltece nosso Santuário de Sant’Ana, que é uma peça central do nosso turismo. Vamos buscar os dirigentes da igreja, para integrar ainda mais com a comunidade e divulgar aos nossos visitantes que ali tem muita história para contar. É a união da modernidade com a tradição que Chapada sempre teve”, comemorou o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Chapada dos Guimarães, Kaique Fonseca.

Toda a reforma no local teve aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e licenças da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Representantes da sociedade também foram ouvidos no município, como a prefeitura, Câmara de Vereadores, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o padre que administra a igreja matriz.

A obra terá investimento total de R$ 14,5 milhões, em que estão inclusas todas as intervenções e melhorias necessárias, tanto na praça, quanto no entorno, e será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo em parceria com a Secretaria Adjunta de Cidades.