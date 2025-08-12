Connect with us

Cuiabá

Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas

Publicado em

12/08/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), registrou, na tarde desta terça-feira (12), um novo caso de furto de cabos elétricos no Parque das Águas. A ação criminosa afetou o funcionamento da rede de energia responsável pela iluminação de trechos da faixa de caminhada do espaço público.

O crime provocou superaquecimento no sistema elétrico, ocasionando a interrupção parcial da iluminação. As equipes de manutenção foram acionadas imediatamente e já trabalham para restabelecer, no menor tempo possível, a normalidade nos pontos luminotécnicos afetados. Ao todo, foram furtados aproximadamente 50 metros de fios de cobre.

“O furto de cabos, além de causar prejuízo ao patrimônio público, compromete a segurança e o bem-estar da população que utiliza esses espaços. Contamos com a colaboração de todos para denunciar e ajudar a preservar a cidade”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.

A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil e contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública para reforçar a proteção do patrimônio e garantir a segurança dos frequentadores. Somente em 2025, já foram contabilizados cerca de 2,6 mil metros de cabos de cobre furtados de caixas de iluminação pública em diferentes pontos da capital.

A Prefeitura alerta que apenas profissionais devidamente uniformizados e identificados estão autorizados a realizar manutenções ou qualquer tipo de intervenção na rede de iluminação pública. A presença de pessoas não autorizadas nesses locais representa risco tanto para a integridade da rede elétrica quanto para a segurança da população.

A orientação é que, ao identificar qualquer indivíduo sem uniforme e crachá oficial mexendo em equipamentos de iluminação, o cidadão acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

#PraCegoVer

A imagem aérea mostra o Parque das Águas. No canto da imagem, está a lagoa e, atrás, árvores e a pista de caminhada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Câmara de Cuiabá aprova 13 projetos voltados à inclusão de idosos, educação e proteção animal

Published

2 horas atrás

on

12/08/2025

By

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), 13 projetos de lei que contemplam áreas como inclusão de idosos, educação e proteção animal. As propostas, de autoria dos vereadores e do Executivo Municipal, têm como objetivo ampliar direitos, promover o bem-estar da população e incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da capital.
Entre as matérias analisadas, um projeto do Executivo teve veto parcial derrubado e outros três foram aprovados. O veto parcial ao Projeto de Lei Complementar (PLC) que altera as Leis Complementares nº 239/2011 e nº 240/2011 — que instituem e regulamentam, respectivamente, o Fundo Municipal de Regularização Fundiária e o Fundo Municipal de Habitação, foi rejeitado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, com 25 votos favoráveis, arquivado pelo Plenário.
Em regime de urgência especial, foi aprovado, com 21 votos favoráveis, o projeto que altera a Lei nº 3.624, de 13 de março de 1997, prorrogando o prazo de liquidação da Prodecap S/A. Outra proposta do Executivo, aprovada com 22 votos, modifica dispositivos da Lei Municipal nº 5.982, de 14 de setembro de 2015, para regulamentar o comércio de alimentos em vias e logradouros públicos, por meio da concessão do Termo de Permissão de Uso (TPU). Já o quarto projeto do Executivo, aprovado com 23 votos, altera leis complementares e ordinárias que instituem políticas de proteção animal no município.
No âmbito do Legislativo, o vereador Adevair Cabral (Solidariedade) teve dois projetos aprovados: a inclusão da “Semana Municipal do Líder de Célula” no calendário oficial de eventos e a instituição do “Dia Municipal do Líder de Célula” (segundo domingo de setembro), com 23 votos favoráveis e a denominação da via “Wilmar Benedito de Carvalho” como “Alameda 02, Bairro CPA III – Setor V”, aprovada com 22 votos.
O vereador Dilemário Alencar (União Brasil) obteve aprovação, com 22 votos, do projeto que cria o selo “Empresa Amiga do Idoso”, voltado a estabelecimentos comerciais que adotem políticas de valorização e inclusão da pessoa idosa.
De autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil), foi aprovado com 23 votos o projeto que autoriza a inclusão, em materiais didáticos distribuídos pela rede municipal de ensino, de mensagens educativas com informações e canais de denúncia para casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
A presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), teve aprovado, com 25 votos, o projeto que institui o Programa de Incentivo ao Escotismo nas escolas municipais, visando estimular valores éticos, cívicos e habilidades de liderança entre estudantes.
Também na área educacional, foi aprovado com 21 votos o projeto do vereador Ilde Taques (PSB) que cria uma política municipal para o desenvolvimento de ações de conscientização e orientação sobre o uso responsável da internet e das redes sociais nas escolas públicas.
Na pauta da proteção animal, o vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) teve aprovado, com 19 votos, o projeto que institui a “Campanha Permanente de Cuidados e Proteção dos Animais Silvestres” e cria o “Dia do Animal Silvestre”.
Por fim, foram aprovados dois projetos que reconhecem instituições como de utilidade pública municipal: a “Unidade do Instituto de Pesquisa e Ensino – Unipec”, de autoria do vereador Cezinha Nascimento (União Brasil), com 21 votos e a “Associação Cultural Afro-Brasileira Filhos e Amigos de Aruanda (Acafa)”, apresentada pelo vereador Demilson Nogueira (PP), aprovada com 23 votos.
As matérias seguem agora para sanção do prefeito Abílio Brunini (PL).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Procon de Cuiabá cobra explicações sobre aumento repentino de combustíveis

Published

2 horas atrás

on

12/08/2025

By

O Procon Municipal de Cuiabá notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo) para prestar esclarecimentos em relação ao aumento repentino de combustíveis.

A explicação foi apresentada na manhã desta terça-feira (12), em uma reunião entre o presidente do Sindipetróleo, Claudyson Martins Alves, e a secretária-adjunta do órgão, Mariana Almeida Borges.

Segundo Claudyson e a equipe jurídica, três fatores principais influenciam no aumento dos combustíveis na rede de postos da capital: o preço do petróleo, definido no Brasil pela Petrobras; a cotação do dólar; e o custo do frete até o município, que varia entre etanol e gasolina.

Intenção é reduzir preço

O presidente explicou que os combustíveis adquiridos nas últimas semanas já vinham sofrendo reajustes graduais e que os postos só podem repassar o aumento ao consumidor quando todo o estoque anterior, comprado a preços mais baixos, é substituído por novo estoque mais caro. Ele afirmou que essa situação ocorreu na última sexta-feira (8), resultando em um acréscimo de cerca de R$ 0,20 no litro do etanol.

Ainda segundo Claudyson, a maioria dos postos sindicalizados pretende reduzir o preço, já que aumentos não são atrativos para o negócio, e alguns estabelecimentos da cidade já diminuíram o valor do litro. A advogada do sindicato acrescentou que, no início de agosto, foi aprovado um aumento no teor de etanol anidro na composição da gasolina, o que pode, nas próximas semanas, elevar a demanda nas usinas e pressionar para baixo o preço da gasolina. No entanto, ressaltou que, com o dólar em alta e o preço do petróleo atrelado às decisões da Petrobras, não há expectativa de redução no custo de aquisição junto à distribuidora nacional, fator que impacta diretamente a revenda nos postos.

Desdobramentos

Após a reunião, a secretária-adjunta do Procon afirmou que o órgão busca sempre conciliar interesses de empresas e consumidores, assegurando transparência e cumprimento das leis, mas respeitando os princípios da livre concorrência.

“Acionamos nossos fiscais para entrarem em contato com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), responsável por fiscalizar postos de combustíveis, a fim de realizarmos uma força-tarefa para verificar se os postos da capital aumentaram os valores somente após receberem combustíveis com preços reajustados pela distribuidora. Vamos continuar alertas sempre que houver situações como essas”, declarou Mariana Almeida Borges.

O Procon agora vai analisar as informações recebidas e decidir se haverá novas medidas no processo.

#PraCegoVer

A imagem mostra a fachada do Procon Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA12/08/2025

Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda

Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8),...
SEGURANÇA12/08/2025

Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigadora

A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora Maria Auxiliadora de Morais Arruda, mãe da investigadora Keize Katia de Moraes,...
SEGURANÇA12/08/2025

Polícia Civil orienta vítimas e reforça canais de denúncia contra a violência doméstica

Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social....

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262