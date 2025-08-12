Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), registrou, na tarde desta terça-feira (12), um novo caso de furto de cabos elétricos no Parque das Águas. A ação criminosa afetou o funcionamento da rede de energia responsável pela iluminação de trechos da faixa de caminhada do espaço público.

O crime provocou superaquecimento no sistema elétrico, ocasionando a interrupção parcial da iluminação. As equipes de manutenção foram acionadas imediatamente e já trabalham para restabelecer, no menor tempo possível, a normalidade nos pontos luminotécnicos afetados. Ao todo, foram furtados aproximadamente 50 metros de fios de cobre.

“O furto de cabos, além de causar prejuízo ao patrimônio público, compromete a segurança e o bem-estar da população que utiliza esses espaços. Contamos com a colaboração de todos para denunciar e ajudar a preservar a cidade”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.

A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil e contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública para reforçar a proteção do patrimônio e garantir a segurança dos frequentadores. Somente em 2025, já foram contabilizados cerca de 2,6 mil metros de cabos de cobre furtados de caixas de iluminação pública em diferentes pontos da capital.

A Prefeitura alerta que apenas profissionais devidamente uniformizados e identificados estão autorizados a realizar manutenções ou qualquer tipo de intervenção na rede de iluminação pública. A presença de pessoas não autorizadas nesses locais representa risco tanto para a integridade da rede elétrica quanto para a segurança da população.

A orientação é que, ao identificar qualquer indivíduo sem uniforme e crachá oficial mexendo em equipamentos de iluminação, o cidadão acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

#PraCegoVer

A imagem aérea mostra o Parque das Águas. No canto da imagem, está a lagoa e, atrás, árvores e a pista de caminhada.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT