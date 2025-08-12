Cuiabá
Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), registrou, na tarde desta terça-feira (12), um novo caso de furto de cabos elétricos no Parque das Águas. A ação criminosa afetou o funcionamento da rede de energia responsável pela iluminação de trechos da faixa de caminhada do espaço público.
O crime provocou superaquecimento no sistema elétrico, ocasionando a interrupção parcial da iluminação. As equipes de manutenção foram acionadas imediatamente e já trabalham para restabelecer, no menor tempo possível, a normalidade nos pontos luminotécnicos afetados. Ao todo, foram furtados aproximadamente 50 metros de fios de cobre.
“O furto de cabos, além de causar prejuízo ao patrimônio público, compromete a segurança e o bem-estar da população que utiliza esses espaços. Contamos com a colaboração de todos para denunciar e ajudar a preservar a cidade”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.
A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil e contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública para reforçar a proteção do patrimônio e garantir a segurança dos frequentadores. Somente em 2025, já foram contabilizados cerca de 2,6 mil metros de cabos de cobre furtados de caixas de iluminação pública em diferentes pontos da capital.
A Prefeitura alerta que apenas profissionais devidamente uniformizados e identificados estão autorizados a realizar manutenções ou qualquer tipo de intervenção na rede de iluminação pública. A presença de pessoas não autorizadas nesses locais representa risco tanto para a integridade da rede elétrica quanto para a segurança da população.
A orientação é que, ao identificar qualquer indivíduo sem uniforme e crachá oficial mexendo em equipamentos de iluminação, o cidadão acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
#PraCegoVer
A imagem aérea mostra o Parque das Águas. No canto da imagem, está a lagoa e, atrás, árvores e a pista de caminhada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Câmara de Cuiabá aprova 13 projetos voltados à inclusão de idosos, educação e proteção animal
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Procon de Cuiabá cobra explicações sobre aumento repentino de combustíveis
O Procon Municipal de Cuiabá notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo) para prestar esclarecimentos em relação ao aumento repentino de combustíveis.
A explicação foi apresentada na manhã desta terça-feira (12), em uma reunião entre o presidente do Sindipetróleo, Claudyson Martins Alves, e a secretária-adjunta do órgão, Mariana Almeida Borges.
Segundo Claudyson e a equipe jurídica, três fatores principais influenciam no aumento dos combustíveis na rede de postos da capital: o preço do petróleo, definido no Brasil pela Petrobras; a cotação do dólar; e o custo do frete até o município, que varia entre etanol e gasolina.
Intenção é reduzir preço
O presidente explicou que os combustíveis adquiridos nas últimas semanas já vinham sofrendo reajustes graduais e que os postos só podem repassar o aumento ao consumidor quando todo o estoque anterior, comprado a preços mais baixos, é substituído por novo estoque mais caro. Ele afirmou que essa situação ocorreu na última sexta-feira (8), resultando em um acréscimo de cerca de R$ 0,20 no litro do etanol.
Ainda segundo Claudyson, a maioria dos postos sindicalizados pretende reduzir o preço, já que aumentos não são atrativos para o negócio, e alguns estabelecimentos da cidade já diminuíram o valor do litro. A advogada do sindicato acrescentou que, no início de agosto, foi aprovado um aumento no teor de etanol anidro na composição da gasolina, o que pode, nas próximas semanas, elevar a demanda nas usinas e pressionar para baixo o preço da gasolina. No entanto, ressaltou que, com o dólar em alta e o preço do petróleo atrelado às decisões da Petrobras, não há expectativa de redução no custo de aquisição junto à distribuidora nacional, fator que impacta diretamente a revenda nos postos.
Desdobramentos
Após a reunião, a secretária-adjunta do Procon afirmou que o órgão busca sempre conciliar interesses de empresas e consumidores, assegurando transparência e cumprimento das leis, mas respeitando os princípios da livre concorrência.
“Acionamos nossos fiscais para entrarem em contato com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), responsável por fiscalizar postos de combustíveis, a fim de realizarmos uma força-tarefa para verificar se os postos da capital aumentaram os valores somente após receberem combustíveis com preços reajustados pela distribuidora. Vamos continuar alertas sempre que houver situações como essas”, declarou Mariana Almeida Borges.
O Procon agora vai analisar as informações recebidas e decidir se haverá novas medidas no processo.
#PraCegoVer
A imagem mostra a fachada do Procon Municipal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Projeto Nosso Judiciário leva conhecimento sobre direitos e justiça a alunos em Várzea Grande
Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso aprova Plano Estadual "Pena Justa"
Corpo de Bombeiros combate 7 incêndios florestais nesta terça-feira (12)
Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda
Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda
Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8),...
Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigadora
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora Maria Auxiliadora de Morais Arruda, mãe da investigadora Keize Katia de Moraes,...
Polícia Civil orienta vítimas e reforça canais de denúncia contra a violência doméstica
Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social....
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
