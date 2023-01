Gabinete da 7ª Vara Criminal de Cuiabá funciona em regime de teletrabalho na próxima semana

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, em Cuiabá, realiza este mês mais uma edição da Colônia de Férias, com uma programação de muita diversão e conhecimento, em que os adultos também podem participar. As inscrições começam na segunda-feira (16.01). Entre as atrações estão oficinas de pintura, jogos, slime e confecção de brinquedos. Também haverá apresentação com palhaço, contação de história, palestras de educação ambiental e mostra de ciências.

As atividades são todas gratuitas e os participantes também ganham lanche. Ao todo, são 450 vagas, sendo 150 pessoas para cada dia de programação. A Colônia de Férias será realizada nos dias 25, 26 e 27 deste mês, das 13h às 17h.

“O objetivo é incentivar crianças, adolescentes, jovens e adultos a conhecerem a biblioteca, e a perceberem que, além de ser um espaço de conhecimento, também oferece lazer e diversão. Não restringimos a idade, porque tem os pais, mães, avós e cuidadores que as acompanham as crianças e participam das atividades”, destaca a gerente da Estevão de Mendonça, Elienes Moreira.

Além das oficinas e brincadeiras, o evento contará com uma mostra de ciências do projeto Circuito Itinerante de Ciências de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci). A equipe vai montar tendas onde o público poderá conferir vídeos de astronomia, experimentar um óculos de realidade virtual, fazer experiências com robótica e ver como funciona um drone, entre outras atrações. Outra presença confirmada é da Polícia Ambiental, que vai fazer um trabalho educativo com palestras para os participantes.

A colônia de férias é realizada todos os anos, nos meses de janeiro e julho, na biblioteca, que é gerida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada no Palácio da Instrução, na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (65) 3613-9240 ou pelo email [email protected] .

