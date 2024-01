Gabinete de intervenção do Estado não cumpre promessa de reforma e larga UBS CPA 4 abandonada

O ministro conselheiro da Embaixada da Índia, Baisnab Pradhan, visitou Cuiabá nesta sexta-feira (5) para conhecer o Parque da Família, onde em breve será instalada a estátua de Mahatma Gandhi. A visita contou com a presença do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, e do Gestor de Desenvolvimento Sustentável, Alex de Deus, marcando mais uma etapa da parceria em construção entre a Prefeitura e a Embaixada da Índia desde setembro de 2021, quando o Prefeito Emanuel Pinheiro visitou o Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

“Mahatma Gandhi representa a paz e harmonia entre os povos. A construção desta estátua significa que Cuiabá é uma cidade que se preocupa com a paz e harmonia. A capital só tem a ganhar com essa aproximação e parceria, atraindo turistas e contribuindo para a economia e o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Alex de Deus, Gestor de Desenvolvimento Sustentável, destacou as principais frentes do projeto: “Cuiabá será sede do evento oficial do Dia Internacional do Yoga, promovido pelo governo da Índia. Avançamos um pouco mais com as etapas de construção da estátua de Gandhi, seguindo o acordo de cidades irmãs, tornando Cuiabá uma cidade gêmea de alguma cidade da Índia. Além disso, estamos estabelecendo o Centro de Cultura da Índia em Cuiabá, com a construção do Parque da Paz.”

A estátua será construída sobre uma base, com 1,62 metros de altura, esculpida em bronze, pesando em média trezentos quilos. No local, haverá uma placa de identificação e iluminação, além da construção de um espaço com informações sobre Gandhi. O monumento do “Gandhi Andante” já foi instalado em várias cidades do mundo, como Nova Iorque, São Francisco, Nova Déli, Washington, Moscou e Budapeste. No Brasil, há exemplares localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Londrina e Salvador. A estátua simula o movimento de caminhada do líder indiano e será doada para Cuiabá pelo governo da Índia, via Embaixada no Brasil.

“Ficamos satisfeitos com o local, perfeitamente adequado e que atende às expectativas da Embaixada. Iremos repassar as informações ao Embaixador e, logo em seguida, encaminharemos um relatório para dar seguimento ao projeto. O que vemos é uma grande possibilidade de integração, por meio da cultura e da competência de firmar essas parcerias. Já estamos avançando consideravelmente na questão da estátua e também da exposição sobre Gandhi”, declarou o ministro.

“Essa visita representa mais um passo para tornar Cuiabá uma cidade conhecida internacionalmente. O Centro de Inteligência e Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá está empenhado em ações que visam internacionalizar a cidade, tornando-a cosmopolita e mais sustentável”, reforçou Alex de Deus.

É importante relembrar que, após a aproximação entre a Prefeitura de Cuiabá e a Embaixada da Índia, o município já sediou três edições do “Dia Internacional da Yoga em Cuiabá – MT” e o Festival de Cinema da Índia, com a apresentação de conceituadas películas produzidas em Hollywood.

“A estátua de Mahatma Gandhi é um símbolo histórico e cultural da Índia. A presença dessa estátua em Cuiabá representa uma conexão direta com a rica herança cultural e histórica indiana. Mahatma Gandhi é amplamente conhecido por seu papel na promoção da paz, não violência e harmonia social. A presença da estátua em Cuiabá simboliza a aspiração da cidade por esses valores e serve como um lembrete da importância desses princípios”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT