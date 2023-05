Gabinete Itinerante do vereador Renivaldo promove emissão da guia do IPTU 2023, nos bairros Pedregal, CPA2 e Dom Aquino  

Para aqueles moradores que tem dificuldade em ter acesso a impressão do Carnê Digital do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023, o “Gabinete Itinerante” do vereador Renivaldo Nascimento (PSDB), estará realizando ação itinerante nos bairros Pedregal, CPA2 e Dom Aquino, podendo a população tirar as suas dúvidas e levar indicações, reivindicações e sugestões ao Gabinete Itinerante, o qual contará com uma estrutura adequada equipe para melhor atendê-lós.



“O objetivo maior é levar facilidade aos contribuintes que não têm acesso à internet ou pouca familiaridade com a rede e buscando sempre fazer um mandato transparente, participativo e de resultado”, destaca o vereador.



A ação iniciou nesta sexta-feira dia (12), no bairro Pedregal na Rua Manaira em frente ao Mini Estádio, com atendimento das 8h às 17h, e Sábado (13), das 8h ao 12h. Na próxima semana o Gabinete Itinerante, vai percorrer o bairro CPA2 em frente à Praça Cultural nos dias (15 e 16), já no Dom Aquino será na Rua Irmã Elvira Paris n°77 entre os dias 17, 18 e 19 de maio.

Válido lembrar que, o vencimento da cota única com desconto de 10% à vista, como a primeira parcela para àqueles que optarem pelo pagamento em até oito vezes fixas e sem juros é dia 19 de maio. As demais, com vencimentos nos meses subsequentes, sendo a última para o dia 15 de dezembro.