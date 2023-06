Gabinete Itinerante realiza 48 atendimentos e colhe reivindicações

Por meio do Gabinete Itinerante, o vereador Rodrigo de Arruda e Sá (Cidadania) atendeu os moradores do Cinturão Verde, na região do Pedra 90, no dia 17 de junho. A ação contou com a parceria do líder comunitário, sr. Benedito.

Ao todo foram 48 atendimentos realizados e 36 reivindicações registradas como iluminação pública, patrolamento, limpeza, dentre outros.

Também foram ofertados serviços de assessoria jurídica gratuita, teste de visão, regularização de título de eleitor e balcão de empregos.

De maio para cá, o Gabinete Itinerante já passou pelos bairros Alvorada, Parque Ohara, Altos da Glória, Santa Laura, Chácara dos Pinheiros, Parque Atalaia, Novo Colorado, Pedra 90, Osmar Cabral, Dom Aquino, Três Barras e Jardim Vitória.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT