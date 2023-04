Gaeco deflagra segunda fase de operação e prende advogada

Abril é o “Mês da Saúde Ocupacional” no Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), com atividades previstas para o mês inteiro voltadas à saúde dos membros, servidores, estagiários e terceirizados. O Vida Plena, Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, preparou uma programação especial que contempla atividades voltadas à ginástica laboral e à ergonomia, que é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde profissional dentro e fora do ambiente de trabalho.

O projeto Ativamente, que leva o estímulo à prática de atividades físicas junto ao público interno do MPMT, ganha uma nova roupagem: uma vez por mês irá até os departamentos da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e realizará a ginástica laboral de forma híbrida. A primeira aula está marcada para o dia 5 de abril (quarta-feira) com o quadro funcional do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP).

A finalidade é estimular a prática de exercícios físicos e alongamentos no local onde estão os integrantes do MPMT, uma vez que os benefícios da ginástica laboral são conhecidos pela Medicina e aliados na prevenção de lesões, redução do estresse, promoção do bem-estar mental e emocional. “É uma novidade que a gente apresenta no mês de abril e que será mantida de agora em diante, ao longo do ano”, destacou a profissional de educação física do Núcleo Vida Plena, Fabiane Martins.

Somado a ginástica laboral, ao longo do “Mês da Saúde Ocupacional”, outras formas de comunicação serão desenvolvidas para que a atividade física faça parte da rotina profissional de membros, servidores, estagiários e terceirizados. Na primeira semana do mês haverá a divulgação de material em vídeo e peças visuais que tratam sobre o pescoço e sua anatomia.

O pescoço é uma parte do corpo humano que mais acumula tensão no dia a dia. Com a rotina pessoal e profissional é comum sentirmos certo desconforto no corpo. Isso ocorre porque há diversos músculos no pescoço que se contraem excessivamente ao longo do dia, principalmente quando mantemos a mesma posição ou os mesmos movimentos durante nossas atividades diárias.



Considerando que passamos grande parte do tempo no trabalho, a ergonomia e a ginástica são temáticas importantes para o conhecimento e aplicação do público interno. O MPMT investiu amplamente em cadeiras ergonômicas adequadas para uma postura correta, apoio para os pés, monitores na altura do olhar, mesas confortáveis, dentre outros aspectos.

As doenças osteomusculares e psicossomáticas continuam sendo a principal causa de afastamento para tratamento de saúde no MPMT. Por essa razão as campanhas do Núcleo de Qualidade de Vida do MPMT relacionadas à saúde são a tônica do mês de abril, com propostas para os cuidados com a saúde no ambiente profissional.

Aguarde as surpresas que teremos para este mês e participe com a gente das atividades preparadas especialmente para você.



