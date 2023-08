Gaeco e Bope prendem líder do CV que responde a mais de 90 homicídios

Foi preso nesta quinta-feira (31), em Rondonópolis, W. O. C., de 28 anos, liderança do Comando Vermelho que responde por 93 homicídios na cidade de Palmas, no Estado de Tocantins. Ele possuía, ainda, mandado de prisão em aberto no Estado do Pará, por roubos a bancos. Também é investigado em Mato Grosso por estar planejando assalto a uma agência bancária na região Sul do Estado.

A prisão é resultado de uma operação conjunta realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar.

De acordo com informações do Gaeco, além do mandado de prisão, expedido pela 1ª Comarca Criminal de Cametá (PA) por roubo a banco, foi realizada apreensão de materiais diversos para investigação. A lista de materiais apreendidos inclui seis smartphone, dois notebooks, RG e CNH falsos, além de diversos documentos e anotações. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Fonte: Ministério Público MT – MT