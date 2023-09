Gaeco promove reunião com novos delegados para discutir área ambiental

Uma nova versão do Renajud – Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores – foi disponibilizada, possibilitando acesso à consulta e bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A novidade foi informada pela Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça (SEP/CNJ), por meio de ofício encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Com o intuito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o novo Renajud permite a consulta e imposição de restrição sobre a CNH, além da consulta e restrição sobre veículos automotores, já conhecida dos usuários.

A nova versão do Renajud encontra-se integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), disponível em https://marketplace.pdpj.jus.br/dashboard. O acesso é realizado mediante login e senha cadastrados no Sistema de Controle e Acesso – CSA do CNJ, sem a necessidade de certificado digital.

Para delegar a servidores (as) as ações disponibilizadas nos serviços disponíveis na PDPJ, inclusive o Renajud, o (a) magistrado (a) deve acessar o link https://delega-perfil.pdpj.jus.br/ e cadastrar os (as) servidores (as) com delegação.

A versão antiga do Renajud ainda está disponível para consulta e baixa dos registros nela cadastrados.

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT