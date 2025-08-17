“Ganhamos uma escola incrível e que vai nos abrir muitas oportunidades”, afirma estudante da Escola Estadual Alice Fontes

Estudantes e professores da Escola Estadual Prof.ª Alice Fontes destacaram a expectativa de estudar e trabalhar na nova unidade, que passou por obras de reforma e ampliação, deixando o espaço mais moderno. Localizada no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá, o novo espaço foi entregue pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na quinta-feira (14.8), com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Educação, Alan Porto.

Sofia Ortiz, de 14 anos, que estuda no 9º ano do Ensino Fundamental, contou que os alunos estavam esperando pela reforma da unidade há muitos anos. “Eu já estudava aqui antes, quando estava no meio da reforma. Agora nós ganhamos uma escola incrível e que vai abrir muitas oportunidades para os estudantes”, disse.

A aluna Marjorie Markowisk, do 8º ano, também disse que a antiga escola era pequena e que não existia lazer para os alunos. “Quando cheguei aqui após a reforma, vi muita uma diferença. O ar condicionado é ótimo, o espaço e a quadra são grandes. Eu gostei muito daqui, dos chromebooks e dos livros. É tudo lindo”, afirmou.

Com um investimento de R$ 5,1 milhões, a Escola Estadual Alice Fontes Pinheiro conta com 10 salas de aula climatizadas, laboratório, sala multifuncional, banheiros PCD, refeitório, quadra poliesportiva e vestiários.

O diretor da escola, Tiago Oliveira, acredita que a reforma colabora com as atividades pedagógicas e com o crescimento e construção dos alunos. “Nós, professores e comunidade escolar, estamos muito felizes com o que nos foi entregue”, afirmou.

Fernando Lino, professor mais antigo da escola, concorda com o diretor e ressaltou as expectativas do novo espaço escolar. “As condições de trabalho, aprendizagem e conforto térmico são ótimas. Agora nós podemos desenvolver um excelente trabalho”, complementou.

O professor de geografia ainda agradece ao governador e ao secretário de Educação pelo alto investimento na educação. Ele avalia que é preciso investir na educação para dar melhores condições e oportunidades aos estudantes.

Atualmente, a escola tem 250 alunos matriculados, mas agora, após a reforma, passou a ter capacidade para receber 600 estudantes, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

O quadro de servidores conta com 40 pessoas, entre diretor, coordenação pedagógica, secretária escolar, professores, merendeiros e equipe de limpeza.

No evento, além do governador e do secretário de Educação, também participaram da inauguração o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, e o vereador Dilemário Alencar.

