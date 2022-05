Gaúcha do Norte recebe mais de R$ 154 milhões em obras e ações do Governo de MT

O governador Mauro Mendes assinou a ordem de serviço para o asfaltamento de 110 km da MT-130, na região do distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga, nesta quarta-feira (04.05). Acompanhado de sua comitiva, o governador também vistoriou o início das obras de pavimentação no trecho, que recebe um investimento de R$ 93,5 milhões do Governo do Estado.

Para o prefeito de Paranatinga, Marquinhos do Dedé, que acompanhou a visita, essa é uma obra que mostra o compromisso do Governo do Estado com os municípios. “Essa região sempre foi muito esquecida, mas esse Governo vem fazendo um trabalho histórico. Aqui, o governador está ajudando as famílias”, afirmou.

O distrito de Santiago do Norte está distante 160 km da sede do município e está localizado em uma área de grande produção agrícola e com muitas propriedades rurais.

Para o governador Mauro Mendes, o asfalto realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística vai criar condições para o desenvolvimento do região. “O transporte é tão necessário para a vida das pessoas e para as atividades econômicas. Essa é uma rodovia extremamente importante e todas as potencialidades dessa região vão se concretizar nos próximos anos a partir dessa infraestrutura que o Governo está construindo”, afirmou.

“O Governo do Estado faz obras em todas as regiões e é isso que estamos fazendo aqui na MT-130, uma região que estava há muitos e muitos anos sem essa infraestrutura, pessoas vivendo aqui na teimosia, na valentia, na coragem que marcou o desenvolvimento de Mato Grosso ao longo de toda sua história”, completou.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, destacou o trabalho do Governo na região. “As máquinas já estão na pista trabalhando e em breve nós vamos ter toda essa rodovia asfaltada, levando desenvolvimento e gerando emprego e região para Paranatinga e Santiago do Norte”.

A pavimentação da 130 vai ajudar a resolver os problemas de mobilidade da região. O Governo do Estado, por meio da Sinfra-MT, está no momento completando o asfalto no trecho entre Paranatinga e a localidade conhecida como Sete Placas, assim como o trecho vistoriado hoje, entre os rios Jatobá e Ronuro. A Sinfra-MT também elabora o projeto para ligar a rodovia até o município de Feliz Natal, criando um novo corredor logístico em Mato Grosso.

“Estamos nessa espera há anos, mas agora vai chegar mesmo e vamos pular de alegria. Vai mudar nossa vida, acabar com a poeira, com os atoleiros, e vamos poder andar ‘mais ligeiro’ para chegar na cidade. Vai melhorar a vida de todo mundo”, disse o comerciante Helio Ferreira Gomes, em Sete Placas.

O governador Mauro Mendes cumpre agenda na região de Paranatinga nesta quarta-feira (08.04). Após a visita em Santiago do Norte, o governador se desloca até o município de Gaúcha do Norte para inaugurar a pavimentação de um trecho de 39,5 km da MT-129, e para Paranatinga, onde autorizará a restauração de 100 km da MT-020 e do Anel Viário, além de assinar convênios com municípios da região.

Acompanham o governador na viagem os senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia, o deputado federal Nelson Barbudo, os deputados estaduais Nininho, Max Russi e Xuxu Dal Molin, secretários de Educação, Alan Porto, e de Comunicação Laice Souza, além de autoridades locais.