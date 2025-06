Gefron apreende 146 quilos de cocaína e causa prejuízo de R$ 2,8 milhões às facções criminosas

O novo Hospital Regional de Alta Floresta já está 83% concluído e é o mais avançado entre os quatro novos regionais construídos pelo Governo de Mato Grosso. Na tarde desta segunda-feira (2.6), o governador Mauro Mendes, acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes, vistoriou as obras da unidade e comentou o avanço da execução.

“O Estado de Mato Grosso está construindo seis grandes hospitais e esse é um deles, é o que está mais avançado dos quatro que estão no interior. Em Cuiabá, inauguraremos o Hospital Central em setembro e no final do ano o Júlio Muller. Essa obra andou muito bem e já está ficando pronta”, avaliou o governador.

Com um investimento previsto de R$ 163 milhões em obras, a construção teve início em junho de 2022 e deve ser entregue no primeiro semestre de 2026.





Para o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o avanço da obra demonstra o compromisso da atual gestão com uma saúde de qualidade e mais acessível à população.

“O novo Hospital Regional de Alta Floresta está sendo construído para substituir uma estrutura que está antiga e defasada. Quando esse grande e moderno hospital entrar em funcionamento, temos certeza de que a resolutividade dos atendimentos será expressivamente maior, o que possibilitará mais qualidade de vida à população que reside nesta importante região”, disse o secretário.

Em um terreno de 55 mil m², o hospital contará com 111 leitos de enfermaria e 40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre adulto, pediátrico, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade também terá dez consultórios médicos, seis salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Também acompanharam a vistoria o deputado estadual Nininho Bortolini, os secretários de Estado Laice Souza (Comunicação), Gilberto Figueiredo (Saúde) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o presidente da MT Par, Wener Santos, o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, o presidente da Fiemt, Silvio Rangel, e prefeitos e autoridades da região.

Mais investimentos do Governo em Alta Floresta

Em seis anos, o Governo de Mato Grosso está investindo cerca de R$ 750 milhões no município. Além do novo Hospital Regional, também estão em andamento as obras de construção da sede da Politec e reforma do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso. Já foram entregues a restauração da MT-206, construção das pontes sob os rios Teles Pires (MT-325) e Apiacás (MT-160) e a reforma da Escola Técnica Estadual.

Fonte: Governo MT – MT