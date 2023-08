Gefron apreende 43 tabletes de pasta base de cocaína; prejuízo ao crime organizado é de R$ 932 mil

A comarca de Cuiabá, por meio da Central de Praças e Leilões, realizará Leilão Público destinado à alienação de bens móveis e imóveis, oriundos de penhoras e execuções. O leilão judicial será eletrônico e terá início às 8h e encerramento às 14h, nos dias 29 de agosto (1ª praça) e 12 de setembro (2ª praça). Confira o Edital completo clicando aqui.

O envio de lances será on-line pelo portal do Leiloeiro Oficial e Rural . Somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Sobrevindo lance nos três minutos antecedentes ao termo final da alienação eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em três minutos e, assim sucessivamente, a cada lance efetuado nos últimos três minutos, para que todos os interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances, sendo que passados três minutos sem novo lance, o leilão será encerrado.

Local dos bens e visitação – Conforme o edital, os bens a serem alienados estarão em exposição nos locais indicados no site do leiloeiro, com a descrição de cada lote para visitação dos interessados, nos dias e horários determinados. Os agendamentos para visitação deverão ser realizados diretamente com o Leiloeiro nos dias 28 de agosto e 11 de setembro, das 13h às 17 horas.

Como participar – Os pretendentes na arrematação dos bens deverão efetuar cadastro prévio, por meio dos sites www.balbinoleiloes.com.br, devendo aceitar os termos e condições informados nos sites.

A documentação para análise do cadastro deverá ser encaminhada até dois dias úteis antes da realização do leilão no site do Leiloeiro. Poderão participar pessoas físicas e/ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital.

No caso das pessoas físicas, o cadastrado deve ser efetuado no site do Leiloeiro, inserindo digitalizações dos seguintes documentos: cédula de identidade; CPF; comprovante de residência; certidão de casamento, se for casado, bem como, documentos de identidade e CPF do cônjuge; RNE, caso seja estrangeiro, o qual deverá ter permanência legal e definitiva no país; se o interessado estiver representado, deverá juntar procuração com firma como verdadeira; Termo de Adesão.

No caso das pessoas jurídicas, o cadastro será efetuado no site do Leiloeiro mediante inserção dos seguintes documentos digitalizados: CNPJ; Inscrição Estadual; Ato Constitutivo, contrato social e devidas alterações; CPF e cédula de identidade/RNE do representante; se o diretor/administrador/gerente/sócio proprietário, estiver representado, deverá juntar procuração pública ou procuração com firma reconhecida por semelhança; Termo de Adesão.

O devedor fiduciário somente poderá participar do leilão mediante pagamento à vista, ficando dispensado de habilitação prévia, considerando o direito de preferência previsto na lei n. 9.514/97.

Bens disponíveis – Dentre os bens destinados à alienação no Leilão Oficial, estão um sítio com área de 23.298,74m², localizado no Coxipó do Ouro, avaliado em R$ 155 mil. Um apartamento localizado na Rua Américo Salgado, bairro Lixeira, em Cuiabá, medindo 76,29m² de área privativa, avaliado em R$ 205 mil. Uma casa localizada na Rua das Rosas, bairro Jardim Cuiabá, na capital, medindo 648m² e avaliado em R$ 1,5 milhão. Há outras casas, apartamentos, imóveis rurais, direitos aquisitivos sobre imóveis, terrenos urbanos, carros, móveis, fones de ouvido, motocicletas, sucatas, motor e peças de motocicletas, rolos de fios elétricos, entre outros.

No Leilão Rural, consta para alienação uma área de terras denominada “Fazenda Porterão”, com área de 700 hectares, localizada na Gleba Capinzal, em Chapada dos Guimarães, avaliada em R$ 1.260.000,00. Lotes no loteamento Fazenda Flor da Serra, em Cuiabá, com áreas de 26 mil metros quadrados e 21,2 mil metros quadrados, avaliados em, respectivamente, R$ 65 mil e 80 mil.

Formas de pagamento – A arrematação dos bens será efetuada mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através de guia própria (emitida pelo Leiloeiro), em até cinco dias úteis após a realização do leilão.

Mais informações [email protected]. – Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefones (65) 99943-3901 – Cirlei / (65) 99626-9022 – Joabe, pelo chat no site do leiloeiro, através do link “Fale Conosco”, ou pelo endereço de e-mail: [email protected]

Celly Silva

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT