Gefron apreende carga de 32 kg de cocaína em região de fronteira de MT com a Bolívia

O coronel Alexandre Côrrea Mendes, de 47 anos, assumiu o Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, na noite desta sexta-feira (01.04), em solenidade presidida pelo governador Mauro Mendes, realizada no Quartel Geral da PM, na Capital. O novo comandante substituiu o coronel Jonildo José de Assis que ficou três anos e quatro meses à frente da instituição.

O novo comandante-geral da PM, coronel Alexandre Mendes, destacou que dará continuidade ao trabalho de policiamento ostensivo nas ruas, fortalecendo os projetos e ações sociais de prevenção à criminalidade. “Darei continuidade, principalmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e também ao trabalho social que é realizado em todo Estado de Mato Grosso pela nossa instituição fomentando cada vez mais a nossa atuação em prol da sociedade mato-grossense”, afirmou o coronel.

O governador Mauro Mendes, acompanhado da primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, em seu pronunciamento agradeceu ao coronel Jonildo José de Assis pela parceria com o Governo estadual para vencer a crise financeira enfrentada por Mato Grosso, também destacou que juntos trouxeram investimentos importantes que estão modernizando a Polícia Militar.

Mauro Mendes deu as boas-vindas ao novo comandante, que passa a liderar uma tropa com cerca de 7 mil policiais militares presentes nos 141 municípios. “Obrigado por aceitar este desafio, o senhor sabe a enorme responsabilidade que repousará sobre seus ombros, mas eu não tenho a menor dúvida da sua capacidade, lealdade e competência, para que junto com seus pares continue conduzindo essa importante instituição”, ressaltou o chefe do executivo.

A cerimônia com desfile militar foi prestigiada por familiares e amigos do coronel Mendes, dentre eles a sua mãe, Benedita Côrrea de Souza Mendes, e a esposa, a juíza de direito Ana Cristina Silva Mendes. O evento também contou com a presença do secretários de Estado Alexandre Bustamante (Segurança Pública), Allan Porto (Educação), Laice Souza (Comunicação), senador Jayme Campos, deputados estaduais Max Russi e Elizeu Nascimento, dentre outras autoridades civis e militares.

Currículo

O novo comandante-geral da PM, coronel Alexandre Mendes, nasceu no dia 19 de julho de 1974, em Cuiabá. É casado e possui uma filha, ingressou na carreira militar no dia 06 de março de 1995 e foi promovido ao último posto da PM em 15 de setembro de 2016.

Em mais de 27 anos de carreira, o comandante trabalhou em diversas unidades do interior com destaque para o 6º Batalhão de Polícia Militar de Cáceres, 2º Batalhão em Barra do Garças, 4º Pelotão em Canarana. Coronel Mendes, em sua jornada profissional, também exerceu a função de comando em unidades operacionais e administrativas, enquanto oficial superior, para a função de comandante do 10º BPM, diretor de gestão de pessoas, Coordenadoria de Comunicação Social Institucional e Marketing (CCSMI) e Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa(Deip).

Coronel Mendes é graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá (Unic), possui especializações em Swat Covert Entry, perícia em bombas e explosivos do Centro de Criminalística da PMERJ, perícia e investigação científica em incêndios florestais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, investigação criminal do Centro de Criminalística da PMERJ, dentre outras formações.