Gefron apreende carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 3,2 milhões

Foto: NAJYLLA NUNES

Arenápolis (distante 253 km de Cuiabá) recebeu R$ 892 mil em emenda parlamentar impositiva ao orçamento de 2020 e 2021, de autoria do deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas). O recurso repassado pelo Governo de Mato Grosso às Secretarias Municipais de Saúde e Infraestrutura será empregado em ações e serviços públicos de saúde, e também visando melhorar a trafegabilidade de pedestres e veículos na cidade.

O deputado comemorou a liberação da emenda, falou sobre o compromisso de contribuir para o fortalecimento dos serviços prestados no município e da parceria com a prefeitura. “Este foi um dos compromissos que fiz com o prefeito Éder Marquis e com a comunidade. Fico muito feliz em poder contribuir com melhorias para Arenápolis e em ver os recursos chegando efetivamente no município para melhor atender a população”, enfatizou Paulo Araújo.

Saúde

Na área da saúde do município, o parlamentar investiu R$ 165 mil, o valor foi utilizado para aquisição de um aparelho de endoscopia e também para a compra de uma ambulância. Já a infraestrutura de Arenápolis contou com R$ 727 mil. O montante garantiu a pavimentação asfáltica das principais vias da cidade, além do asfaltamento das ruas: Goiás e 05, do bairro Campinas. “Paulo Araújo tem sido um grande parceiro da nossa Arenápolis e coloca seu nome na história dessa cidade”, disse o prefeito Éder Marquis (Progressistas).