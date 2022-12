Gefron apreende drogas avaliadas em mais de R$ 740 mil e prende dois suspeitos

A primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, foi eleita presidente de honra da Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso (APDM), na noite de quinta-feira (30.11). O anúncio ocorreu durante a confraternização de prefeitos, primeiras-damas e cavalheiros, promovida pela Associação Mato-grossense, em parceria com a APDM, o Colegiado dos gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS) e a União dos Dirigentes Municipais de Saúde (UNDIME), com o tema ‘A Força vem dos Municípios’. A primeira-dama do Estado participou do evento acompanhada do governador Mauro Mendes.

Essa é a segunda vez que Virginia é eleita presidente de honra da APDM, a primeira vez foi no ano de 2020. De acordo com a entidade, a escolha unânime é pelos resultados e atenção que a primeira-dama do Estado tem dado aos municípios mato-grossense, e às causas defendidas por ela, como combate à violência contra a mulher, e em defesa de crianças e idosos.

“Ser presidente de honra da APDM aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Quero agradecer todas as primeiras-damas por me confiarem essa missão, e da mesma forma agradeço o carinho e a atenção das prefeitas e vice-prefeitas. Temos muito a fazer pela frente e vamos trabalhar com ainda mais força e determinação para garantir resultados a nossa população”, ratificou Virginia Mendes.

Para a primeira-dama e secretária Municipal de Administração, Ana Flávia de General Carneiro, a presença da primeira-dama do Estado na APDM fortalece a associação.

“A primeira-dama Virginia é uma bênção, acredito que nunca vimos na história de nosso Estado, não nessa proporção, tantas ações e políticas públicas com resultados. Na pandemia ela nunca deixou de atender o nosso município, garantindo a segurança alimentar da população e dos nossos irmãos indígenas. Ter dona Virginia como presidente de honra da APDM é motivo de orgulho e torna a associação ainda mais forte”, ressaltou Ana Flávia.

O governador Mauro Mendes destacou a atuação e a influência de Virginia Mendes na área social.

“A primeira-dama vive o social, ela tem um papel importante dentro do Governo, apesar de não ser uma servidora pública, mas voluntária no Núcleo de Apoio a Família tem feito um importante trabalho, tem simbolizado de maneira prática e efetiva a mão do governo na assistência social”, pontuou.

