Gefron apreende estudante boliviano com droga em ônibus escolar em Cáceres

O deputado estadual Xuxu Dal Molin) viajou semana passada aos Estados Unidos com recursos próprios para participar da conferência política conservadora CPAC (Conservative Political Action Conference), realizada na capital norte-americana. Também estavam presentes no evento lideranças e parlamentares americanos como o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Jhonson, a secretaria de Segurança para Assuntos Internos dos EUA, Kristi Noem, Presidente da CPAC, Matt Schlapp, entre outras importantes lideranças mundiais, que na oportunidade discutiram novas leis e ações para enfrentar o aumento das violações aos direitos humanos ao redor do mundo, principalmente nos governos de esquerda e das ditaduras que se espalharam pelo globo.

Durante sua participação no evento, Dal Molin ao se encontrar com diversas dessas lideranças expos o aumento da violência contra as mulheres, crianças e minorias no Brasil, aumento da impunidade no país, fim das liberdades individuais e direito de expressão, abusos do judiciário, presos políticos, perseguições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele demonstrou ainda que “a população brasileira na sua maioria não apoia as medidas do Governo Brasileiro de querer acabar com o dólar como moeda de negociação internacional, que defende grupos terroristas, que tem vínculo político com ditaduras, entre outras atitudes que distanciam o Brasil da maior democracia do mundo”, disse.

O parlamentar também responsabilizou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas tarifas econômicas que serão impostas aos produtos brasileiros. Segundo ele, a tentativa do Brasil, junto ao bloco BRICS, de desestabilizar o dólar seria um dos principais motivos da retaliação norte-americana, além das violações aos Direitos Humanos e a perseguição política a Bolsonaro e a direita conservadora do Brasil.



“As tarifas impostas ao Brasil são uma consequência das bobagens propagadas pelo Lula desde a última campanha”, declarou Dal Molin.



O deputado também criticou a postura do governo federal que não quis o diálogo, no início. “só estão fazendo palanque político, olham só para a próxima eleição e não as consequências desastrosas à economia e aos empregos do povo brasileiro. É muito sério quando não se respeita o interesse da nação”, afirmou.

Xuxu Dal Molin estendeu suas críticas ao Congresso Nacional e ao Senado, cobrando ações para responsabilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em tom enfático, também questionou a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), das Forças Armadas e de setores da sociedade que não se mobilizam frente às pautas defendidas por quem luta e busca um Brasil melhor.



A participação de Dal Molin na CPAC demonstra sua proximidade com lideranças internacionais e integra sua agenda de articulações políticas fora do país. “Mesmo no recesso parlamentar não podemos deixar de fazer a nossa parte e lutar por um Mato Grosso e um Brasil melhor”, finalizou.

Fonte: Política MT