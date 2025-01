Gefron apreende oito tabletes de entorpecentes em região de fronteira e causa prejuízo de R$ 135 mil às facções

A Polícia Militar de Mato Grosso reinaugurou a Base Comunitária de Segurança Pública São João Del Rey, da 3ª Companhia Independente, em Cuiabá, nesta quinta-feira (30.1). A unidade é integrada ao 24º Batalhão da Polícia Militar e recebeu investimento de R$ 640 mil do Governo do Estado para modernização de toda estrutura.

A 3ª CIA PM é responsável pelo policiamento tático e ostensivo dos bairros São João Del Rey, Osmar Cabral, Jardim Fortaleza, Santa Laura e diversos residenciais instalados na região.

A comandante do 24º Batalhão, tenente-coronel Athayses de Oliveira Assunção Perez, destacou que o prédio passou por reestruturação e modernização da infraestrutura. A unidade conta, ainda, com salas mais modernas e móveis planejados, proporcionando uma melhor qualidade de trabalho aos policiais militares que atuam na 3ª Companhia Independente.

A entrega da reforma também fortalece na recepção e acolhimento dos moradores da região. O investimento faz parte do pacote de ações do Governo do Estado para a valorização da Segurança Pública.

“Esse espaço moderno e funcional foi projetado para aproximar ainda mais a Polícia Militar da sociedade, fortalecendo a confiança, o diálogo e o trabalho conjunto, além de prover melhores condições de trabalho para os nossos policiais e adequar a subunidade à identidade visual da Polícia Militar. A Base Comunitária de Segurança Pública não é apenas uma edificação, mas um símbolo de parceria entre o poder público e a população, visando à construção de um ambiente mais seguro e harmônico para todos”, destacou a tenente-coronel Athayses de Oliveira Assunção Perez.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, parabenizou o trabalho dos policiais militares da unidade e que atendem a região pelos excelentes serviços prestados à população, bem como enalteceu os investimentos do Governo na valorização dos policiais militares.

“O governador Mauro Mendes é um grande entusiasta da Segurança Pública, que faz o possível e impossível para nossa instituição, principalmente no apoio para reestruturação das nossas unidades na Capital e no interior. Nos sentimos valorizados e incentivados a fazermos da nossa instituição uma polícia mais forte. Essa obra reflete que a PM está se desenvolvendo, e é isso que devemos fazer nas demais unidades”, afirmou o comandante-geral coronel Fernando.

Ainda durante a solenidade de entrega, o coronel Fernando declarou que a Polícia Militar vive uma realidade totalmente diferente dos últimos anos. Desde a criação do programa Tolerância Zero Às Facções Criminosas, em 2024, a PM apreendia, em média, 8 toneladas de drogas durante o ano, e somente nos últimos dois meses esse número já foi praticamente alcançado.

“Quebramos vários recordes que não seriam possíveis sem o apoio de todas as instituições de segurança pública e os investimentos do Governo do Estado. A PM tem intensificado as ações ostensivas, preventivas e repressivas em todos os 142 municípios do Estado, após deflagração da Operação Tolerância Zero”, ressaltou.

